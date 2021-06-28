Краснодарцы встали в пробки в районе улицы Россинского, где ввели одностороннее движение
Краснодарцы пожаловались на пробки в переулке Гаражном, где в ночь с 26 на 27 июня ввели одностороннее движение
Напомним, в начале июня городские власти решили сделать одностороннее движение в районе переулка Тополькового. Они объяснили это тем, что из-за плотной застройки усложнилась дорожно-транспортная ситуация, а с новой схемой движения будет проще въезжать и выезжать на улицу Россинского.
Одностороннее движение по переулку Топольковому (от улицы 1-го Мая до Российской), Гаражному (от Российской до 1-го Мая) и по улице Ангарской (от 1-го Мая до Российской) ввели в ночь с 26 на 27 июня. Кроме того, с 27 июня изменился маршрут автобусов № 5, 21, 146А и 170А.
После реорганизации движения местные жители стали жаловаться в городских пабликах на пробки.
«С сегодняшнего дня переулок Гаражный сделали односторонним, движение в сторону улицы 1-го Мая. И начался вообще какой-то ад. Мы живем в этом переулке, пытались выехать в 12:00 из двора, и просто какой-то кошмар. Пытаемся вернуться домой в 15:00 и теперь не можем нормально попасть в переулок», — написал 27 июня местный житель в паблик «Типичный Краснодар». Подобного рода публикация появилась и в телеграм-канале «Телетайп Краснодара».
Отметим, 27 июня в 12:01 сервис «Яндекс.Пробки», зафиксировал затор в 1,7 км на улице 1-го Мая от Солнечной до Россинского. Пробка продержалась час.
Заторовая ситуация в переулках Топольковом и Гаражном, а также на участке улицы 1-го Мая от Ангарской до Гаражного сохранилась и утром 28 июня.