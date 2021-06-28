Краснодарцы встали в пробки в районе улицы Россинского, где ввели одностороннее движение

Краснодарцы пожаловались на пробки в переулке Гаражном, где в ночь с 26 на 27 июня ввели одностороннее движение

Напомним, в начале июня городские власти решили сделать одностороннее движение в районе переулка Тополькового. Они объяснили это тем, что из-за плотной застройки усложнилась дорожно-транспортная ситуация, а с новой схемой движения будет проще въезжать и выезжать на улицу Россинского.

Одностороннее движение по переулку Топольковому (от улицы 1-го Мая до Российской), Гаражному (от Российской до 1-го Мая) и по улице Ангарской (от 1-го Мая до Российской) ввели в ночь с 26 на 27 июня. Кроме того, с 27 июня изменился маршрут автобусов № 5, 21, 146А и 170А.