Курорты Кубани не принимут туристов без прививки или отрицательного теста на ковид

Краснодарский край, Вся Россия

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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что с 1 июля гостиницы и санатории будут принимать туристов только с отрицательным тестом на ковид или со справкой о вакцинации

Ранее глава региона Вениамин Кондратьев говорил, что курорты Кубани из-за ковида закрывать не будут, но летний сезон организуют с учетом текущей эпидобстановки.

24 июня Кондратьев рассказал, что в связи с ростом заболеваемости с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях будут только при наличии отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. Тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа.

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С 1 августа эту меру ужесточат — принимать гостей будут только с сертификатом о вакцинации. Исключение — те, кто имеет медицинские противопоказания.

Детям справки о вакцинации от коронавируса не понадобятся, на детские лагеря новые требования не распространяются, уточнили в пресс-службе администрации края.

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Адреса всех пунктов вакцинации можно узнать на сайте краевого министерства здравоохранения. Сделать прививку могут не только жители региона, но и туристы, которые приехали на курорты Кубани. С 22 июня в торговых центрах Краснодара пункты вакцинации работают до 21:00.

Вакцинация Вениамин Кондратьев дорога на курорт Коронавирус Курорты и туризм отдых

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