Более 70% сотрудников «ЕвроХим-БМУ» имеют иммунитет к коронавирусу

Партнерский Краснодарский край

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73% сотрудников «ЕвроХим — Белореченские минудобрения» уже имеют антитела к вирусу или вакцинировались

Компания «ЕвроХим» Андрея Мельниченко помогает своим сотрудникам сохранить и укрепить здоровье. 

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Особое внимание «ЕвроХим» уделяет вакцинации от коронавируса. Коллективный иммунитет необходим, чтобы уберечь себя, близких и коллег от заболевания. На предприятиях ЕвроХима в Белореченске, Кингисеппе и Котельниково привились более 60% сотрудников.

К 23 июня на «ЕвроХим — Белореченские минудобрения» 631 сотрудник имеет иммунитет к коронавирусу — это 73% от общего количества.

«Тема вакцинации сейчас самая важная в мире. Сделать прививку — это не только обезопасить себя и свое окружение от опасного вируса, но и возможность вернуться к нормальному образу жизни, без антиковидных мер и ограничений. У нас привито более 60 % сотрудников, плюс 10%, которые имеют антитела. То есть, мы можем сказать, что на ЕвроХим-БМУ уже сформирован коллективный иммунитет», — комментирует исполнительный директор предприятия Вадим Паршаков. 

Белореченский район Вакцинация ЕвроХим Коронавирус

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