Краснодарцам пообещали решить проблему подтоплений возле Кооперативного рынка
23 июня в мэрии Краснодара рассказали, что в 2022 году собираются исправить канализацию по улице Гоголя
Жители Краснодара домов № 73-77 по улице Гоголя пожаловались в администрацию, что из-за проблем с канализацией во время осадков нечистоты выливаются на улицы.
Трудность ситуации заключается в том, что изначально дома на участке были незаконно подключены к ливневой канализации. Для решения проблемы необходимо переключить их в фекальную и проложить 135 метров труб, часть из которых пройдет под трамвайными путями. Стоимость работ оценивается в 1,5 млн рублей.
Для жителей, половину которых составляют пенсионеры, эта сумма неподъемная, поэтому они обратились за помощью к главе города Евгению Первышову.
23 июня директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый доложил, что администрация договорилась с ООО «Краснодар Водоканал» о включении объекта по улице Гоголя в инвестпрограмму предприятия на следующий год.
Ранее Юга.ру писали о том, что краснодарцы жаловались на лужи на улицах Круговой, Солнечной, на пересечении Гаврилова и Гаражной. Глава города признал проблемы с хозяйственно-бытовой канализацией и пообещал разобраться. Кроме того, к лету в Краснодаре должна была появиться новая ливнёвка по улице Грибоедова.