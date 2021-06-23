Краснодарцам пообещали решить проблему подтоплений возле Кооперативного рынка

23 июня в мэрии Краснодара рассказали, что в 2022 году собираются исправить канализацию по улице Гоголя

Жители Краснодара домов № 73-77 по улице Гоголя пожаловались в администрацию, что из-за проблем с канализацией во время осадков нечистоты выливаются на улицы.

Трудность ситуации заключается в том, что изначально дома на участке были незаконно подключены к ливневой канализации. Для решения проблемы необходимо переключить их в фекальную и проложить 135 метров труб, часть из которых пройдет под трамвайными путями. Стоимость работ оценивается в 1,5 млн рублей.

Для жителей, половину которых составляют пенсионеры, эта сумма неподъемная, поэтому они обратились за помощью к главе города Евгению Первышову.