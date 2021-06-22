Мэр Геленджика рассказал, грозит ли отток туристов из-за открытия Турции

Краснодарский край, Вся Россия

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22 июня мэр Геленджика Алексей Богодистов рассказал, как открытие Турции скажется на курортном сезоне в городе

Накануне Росавиация сообщила о том, что выполнять полеты между Россией и Турцией с 22 июня можно будет из 32 городов, написал ТАСС. Это Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Брянск, Владивосток и другие города страны, в числе которых нет городов Краснодарского края.

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Глава Геленджика Алексей Богодистов прокомментировал возможность оттока туристов из-за открытия полётов. Он написал в своём телеграм-канале, что сейчас в городе находится порядка 60 тыс. туристов. Также 90% отелей забронировали до сентября. Богодистов уверен, что открытие Турции никак не скажется на нашем турпотоке. Тот, кто запланировал поездку в Геленджик, не свернёт ни в Сочи, ни в Турцию.

«В этом году в борьбе за туриста выиграет тот курорт, который лучше других обеспечит антиковидные меры и быстрей выработает коллективный иммунитет у местных жителей», — отметил он.

Напомним, в регионе работают 239 пунктов вакцинации. Их адреса можно узнать на сайте министерства здравоохранения края. Сделать прививку могут все жители страны, а также туристы, которые приехали на курорты Кубани.

Авиация Алексей Богодистов Геленджик Курорты и туризм

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