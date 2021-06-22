Мэрия Геленджика получила письмо от немецкого города-побратима Хильдесхайма в честь Дня памяти и скорби

22 июня Геленджик получил письмо из немецкого города-побратима Хильдесхайма, сообщил в своём телеграм-канале глава города Алексей Богодистов. В послании жителям Геленджика вспомнили идею политики национального превосходства и насильственные действия вермахта, войск СС и жестоких карательных отрядов полиции. Так, за годы войны погибло больше 20 млн русских человек. «Начало новых отношений между народами казалось невозможным, так как пропасть стыда и вины казалось слишком глубокой», отмечает автор.

Напомним, Краснодарский край вместе со всей Россией 22 июня отмечает День памяти и скорби. В этот день вспоминают, как 80 лет назад в стране началась Великая Отечественная война.

Жители Хильдесхайма с благодарностью вспоминают, как 29 лет назад «Геленджик принял просьбу о прощении». Это, по словам авторов письма, создало мост примирения между городом и регионом. Так города узнали друг друга лучше и сумели начать новую страницу в русско-немецких отношениях.

«Так давайте же вместе трудиться над тем, чтобы партнёрские отношения наших городов-побратимов всегда питались и поддерживались духов человечности и гуманизма. Это лучший способ навсегда предотвратить трагические ошибки прошлого, а настоящее и будущее сохранить в мире и единстве. Это наш долг, и мы хотим его выполнить», — говорится в письме.

В пресс-службе Геленджика призвали поделиться письмом, чтобы можно было вместе противостоять войнам.