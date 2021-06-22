Газ в Краснодарском крае подорожает 1 июля

Партнерский Краснодарский край

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«Газпром межрегионгаз Краснодар» предупредил жителей Краснодарского края о повышении цен на газ

Ежегодное повышение цен связано с приказом Региональной энергетической комиссии. В пресс-службе «Газпром межрегионгаз Краснодар» отметили, что рост цен в Краснодарском крае составляет всего 2,6–3%. Считать по изменившимся тарифам начнут уже с 1 июля.

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  • 5,80 руб. за 1 м³ — для жителей г. Краснодара;
  • 6,25 руб. за 1 м³ — для жителей Усть-Лабинского района;
  • 6,47 руб. за 1 м³ — для жителей Славянского района;
  • 6,81 руб. за 1 м³ — для жителей остальных районов края. 

Абонентам, которые оплачивают газ «по счетчику», необходимо до 1 июля передать показания приборов учета и погасить задолженность. 

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