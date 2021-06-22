Газ в Краснодарском крае подорожает 1 июля

Ежегодное повышение цен связано с приказом Региональной энергетической комиссии. В пресс-службе «Газпром межрегионгаз Краснодар» отметили, что рост цен в Краснодарском крае составляет всего 2,6–3%. Считать по изменившимся тарифам начнут уже с 1 июля.