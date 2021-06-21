Жильцы ЖК «Покровский» в Краснодаре заявили, что мэрия хочет сделать чердак жилым этажом

22 июня Четвёртый кассационный суд рассмотрит жалобу мэрии Краснодара о возвращении чердаку дома по улице Промышленной статуса жилого этажа

Напомним, в 2007 году департамент архитектуры и градостроительства Краснодара выдал разрешение на строительство трех 16-этажных домов на улицах Фабричной, 10, Березанской, 91 и Промышленной, 33. Дома объединены в ЖК «Покровский». 17-й этаж домов должен был относиться к общему имуществу и стать техническим, однако в двух многоэтажках чердак перестал входить в общедомовое имущество. Дом на Фабричной сдали как 17-этажный с верхним техническим этажом. Как стало известно собственникам жилья, весь этаж площадью 1,3 тыс. кв. метров продали Нине Сапоновой, бывшей жене гендиректора ООО «Элеваторстройдеталь» Юрия Сапонова — застройщика объекта. Часть помещений она перепродала третьим лицам. Но жильцам удалось через суды признать чердаки общим имуществом.

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Жильцы дома на улице Промышленной подали в Первомайский районный суд иск на администрацию Краснодара. Они потребовали признать незаконными изменения по последнему этажу, которые внесли в разрешение на ввод в эксплуатацию дома. Суд в феврале 2020 года согласился с позицией жильцов, обязал мэрию изменить разрешение и указать в нем 17-й этаж как технический. Однако департамент по архитектуре и градостроительству подал апелляцию, указывая на то, что решение вынесли с нарушением норм материального и процессуального права. В октябре Краснодарский краевой суд оставил решение первой инстанции без изменений и не удовлетворил жалобу властей. В марте 2021 года Четвертый кассационный суд также признал право требований жильцов к администрации.

22 июня Четвёртый кассационный суд рассмотрит жалобу администрации о том, чтобы оставить квартиры на техническом этаже. Ранее жители квартир многоэтажки смогли доказать в суде бездействие мэрии, которая не отреагировала на несанкционированный перенос на чердаке магистралей отопления. Из-за этого на нижних этажах в зимнее время было холодно. После этого бывшего главу департамента архитектуры и градостроительства города Игоря Головкина заподозрили в незаконной выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию жилых домов.