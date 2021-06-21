В Краснодаре будет «опасное солнце» и до 32 °С

По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром 21 июня в Краснодаре 24 °С. Днем столбики термометров покажут 32 °С. К вечеру температура опустится до 28 °С. Также в краевом центре ожидается очень высокий уровень солнечного УФ‑излучения — 9.

УФ-индекс оценивают по шкале от 1 до 12: чем выше индекс, тем больше вред для кожи и глаз. При УФ-индексе, равном или превышающем 3, следует использовать защитные средства от солнца.