В Краснодаре будет «опасное солнце» и до 32 °С
Синоптики представили прогноз погоды на 21 июня
По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром 21 июня в Краснодаре 24 °С. Днем столбики термометров покажут 32 °С. К вечеру температура опустится до 28 °С. Также в краевом центре ожидается очень высокий уровень солнечного УФ‑излучения — 9.
УФ-индекс оценивают по шкале от 1 до 12: чем выше индекс, тем больше вред для кожи и глаз. При УФ-индексе, равном или превышающем 3, следует использовать защитные средства от солнца.
Специалисты Краснодарского гидрометцентра обещают 21 июня по краю переменную облачность и местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 29‑34 °С. В восточной половине края — 35 °С.
На Черноморском побережье переменная облачность, местами вечером небольшой дождь. Ветер юго-восточный и южный 6-11 м/с, с порывами до 14 м/с. Температура воздуха днем составит 24‑29 °С, в Туапсинском районе — до 34 °С.