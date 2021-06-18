По Черноморскому побережью не смогли запустить «Комету» из-за «определённых препятствий»
18 июня стало известно, что теплоход «Комета», который должен был курсировать по Черноморскому побережью, не вышел на рейс
Напомним, в конце апреля мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что по Черному морю будет курсировать пассажирский теплоход на подводных крыльях «Комета» и «Грифон». Такие суда были в Советском союзе одним из самых удобных способов добраться из одного города на Черноморском побережье в другой.
Мэр заявил, что стоимость билета для взрослого будет варьироваться от 800 до 1000 рублей, однако перевозчик позже отметил, что цена составит от 300 руб. до 4,5 тыс. рублей в зависимости от маршрута. Первый рейс «Кометы» должен был состояться 7 июня.
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18 июня издание «Наша газета» обратило внимание на то, что судно «Комета» находится на морском вокзале Новороссийска и билеты на него не продаются. Организаторы морских прогулок сообщают туристам, что для поездок на «Комете» есть «определённые препятствия». При этом, когда можно будет отправиться в путешествие на теплоходе, неизвестно. Отметим, что первый рейс «Грифона» состоялся согласно графику 21 мая, исключением стало 17 июня, когда морсим прогулкам помешали погодные условия.
В 2017 году «Комету» запустили на лето между Сочи и Батуми. В июне 2018 года морские пассажирские перевозки между этими городами возобновили. Кроме того, катера на подводных крыльях курсировали в летний сезон и между курортами Крыма.