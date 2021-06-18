По Черноморскому побережью не смогли запустить «Комету» из-за «определённых препятствий»

18 июня стало известно, что теплоход «Комета», который должен был курсировать по Черноморскому побережью, не вышел на рейс

Напомним, в конце апреля мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что по Черному морю будет курсировать пассажирский теплоход на подводных крыльях «Комета» и «Грифон». Такие суда были в Советском союзе одним из самых удобных способов добраться из одного города на Черноморском побережье в другой.

Мэр заявил, что стоимость билета для взрослого будет варьироваться от 800 до 1000 рублей, однако перевозчик позже отметил, что цена составит от 300 руб. до 4,5 тыс. рублей в зависимости от маршрута. Первый рейс «Кометы» должен был состояться 7 июня.