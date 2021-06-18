«Гоша совсем перестал улыбаться и реагировать на окружающих». Мальчику из Сочи собирают деньги на лекарство, чтобы сдерживать судороги

Четырехлетнему Гоше Кварацхелия из Сочи необходим курс лекарства «сабрил», чтобы купировать судороги. У мальчика генетическое заболевание

Гоша рос здоровым и развивался по возрасту. Ближе к полугоду у него случился первый судорожный приступ. В детской краевой больнице Краснодара ребенку поставили диагноз — туберозный склероз.

Это редкое генетическое заболевание, при котором во внутренних органах и тканях образуются доброкачественные опухоли. Они нарушают работу организма, поражают нервную систему и вызывают судороги.

«Врачам долго не удавалось найти лекарство, которое бы сдерживало судороги. За это время Гоша совсем перестал улыбаться и реагировать на окружающих. Улучшения наступили после применения препарата сабрил», — вспоминает мать мальчика Анжелика.

Лекарство помогло — Гоша ходит в детский сад, участвует в конкурсах, любит рисовать, танцевать, играть в футбол. Лечение прерывать нельзя.

Родители Гоши — многодетные, у них четверо детей, денег хватает только на самое необходимое. Пополнить запасы «сабрила» самостоятельно они не могут.