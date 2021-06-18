«Гоша совсем перестал улыбаться и реагировать на окружающих». Мальчику из Сочи собирают деньги на лекарство, чтобы сдерживать судороги
Четырехлетнему Гоше Кварацхелия из Сочи необходим курс лекарства «сабрил», чтобы купировать судороги. У мальчика генетическое заболевание
Гоша рос здоровым и развивался по возрасту. Ближе к полугоду у него случился первый судорожный приступ. В детской краевой больнице Краснодара ребенку поставили диагноз — туберозный склероз.
Это редкое генетическое заболевание, при котором во внутренних органах и тканях образуются доброкачественные опухоли. Они нарушают работу организма, поражают нервную систему и вызывают судороги.
«Врачам долго не удавалось найти лекарство, которое бы сдерживало судороги. За это время Гоша совсем перестал улыбаться и реагировать на окружающих. Улучшения наступили после применения препарата сабрил», — вспоминает мать мальчика Анжелика.
Лекарство помогло — Гоша ходит в детский сад, участвует в конкурсах, любит рисовать, танцевать, играть в футбол. Лечение прерывать нельзя.
Родители Гоши — многодетные, у них четверо детей, денег хватает только на самое необходимое. Пополнить запасы «сабрила» самостоятельно они не могут.
Стоимость полугодичного курса лечения — 173 тыс. 697 рублей. К моменту публикации новости удалось собрать только 2 тыс. 710 рублей. Чтобы Гоша Кварацхелия не переставал улыбаться и не мучался от судорог, необходимо собрать 170 тыс. 987 рублей.
Как помочь Гоше?
— отправить пожертвование с любой банковской карты на на сайте «Русфонда»;
— отправить СМС на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования (подробная информация здесь);
— перечислить средства с помощью платежной системы «Яндекс.Деньги», электронного кошелька WebMoney или PayPal (в списке выберите Гоша Кварацхелия);
— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;
— оплатить в отделении любого банка или «Почты России», самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.
О способах оказания помощи Гоше и другим подопечным Русфонда, в том числе и нематериальных, читайте здесь.