«Гоша совсем перестал улыбаться и реагировать на окружающих». Мальчику из Сочи собирают деньги на лекарство, чтобы сдерживать судороги

Краснодарский край

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Четырехлетнему Гоше Кварацхелия из Сочи необходим курс лекарства «сабрил», чтобы купировать судороги. У мальчика генетическое заболевание

Гоша рос здоровым и развивался по возрасту. Ближе к полугоду у него случился первый судорожный приступ. В детской краевой больнице Краснодара ребенку поставили диагноз — туберозный склероз.

Это редкое генетическое заболевание, при котором во внутренних органах и тканях образуются доброкачественные опухоли. Они нарушают работу организма, поражают нервную систему и вызывают судороги.

«Врачам долго не удавалось найти лекарство, которое бы сдерживало судороги. За это время Гоша совсем перестал улыбаться и реагировать на окружающих. Улучшения наступили после применения препарата сабрил», — вспоминает мать мальчика Анжелика.

Лекарство помогло —  Гоша ходит в детский сад, участвует в конкурсах, любит рисовать, танцевать, играть в футбол. Лечение прерывать нельзя.

Родители Гоши — многодетные, у них четверо детей, денег хватает только на самое необходимое. Пополнить запасы «сабрила» самостоятельно они не могут.

Стоимость полугодичного курса лечения — 173 тыс. 697 рублей. К моменту публикации новости удалось собрать только 2 тыс. 710 рублей. Чтобы Гоша Кварацхелия не переставал улыбаться и не мучался от судорог, необходимо собрать 170 тыс. 987 рублей.

Как помочь Гоше?
отправить пожертвование с любой банковской карты на на сайте «Русфонда»;
— отправить СМС на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования (подробная информация здесь);
— перечислить средства с помощью платежной системы «Яндекс.Деньги», электронного кошелька WebMoney или PayPal (в списке выберите Гоша Кварацхелия);
— перечислить средства через терминалы QIWI  или с электронного кошелька QIWI Wallet;
— оплатить в отделении любого банка или «Почты России», самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.
О способах оказания помощи Гоше и другим подопечным Русфонда, в том числе и нематериальных, читайте здесь.

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