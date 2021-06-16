В России для людей с инвалидностью запустили горячую линию о финансовых услугах
Для россиян с инвалидностью в июне запустили горячую линию и опрос по доступности финансовых услуг
Бесплатную горячую линию запустили Общественная палата и Центробанк.
Все желающие могут задать вопрос или рассказать о сложностях с доступом к финансовым услугам по номеру 8 (800) 737-77-66.
Также до 1 сентября люди с инвалидностью, пожилые и маломобильные россияне могут пройти опрос, посвященный доступности финансовых услуг.
Председатель комиссии Общественной палаты по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая отметила, что в последние годы способ получения финансовых услуг изменился и вместе с этим возникают другие сложности.
«Банки переводят обслуживание в онлайн, что, конечно, и более удобно, и более быстро. Но при этом возникают и новые барьеры, связанные с тем, что не все люди с инвалидностью легко переходят на новые цифровые технологии», — сказала Гурцкая.
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В конце октября в Общественной палате пройдут слушания, по итогам которых сформируют предложения для президента, правительства, Федерального собрания и Банка России, сообщили 16 июня в пресс-службе ОП «Таким делам».
Ранее в России заработал портал «Доктор Кит» для людей с инвалидностью и всех, кто лично вовлечен в эту тему. На сайте можно найти видеолекции, подкасты, образовательные материалы, консультации юристов, психологов и реабилитологов.