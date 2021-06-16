В России для людей с инвалидностью запустили горячую линию о финансовых услугах

Для россиян с инвалидностью в июне запустили горячую линию и опрос по доступности финансовых услуг

Все желающие могут задать вопрос или рассказать о сложностях с доступом к финансовым услугам по номеру 8 (800) 737-77-66 .

Также до 1 сентября люди с инвалидностью, пожилые и маломобильные россияне могут пройти опрос, посвященный доступности финансовых услуг.

Председатель комиссии Общественной палаты по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая отметила, что в последние годы способ получения финансовых услуг изменился и вместе с этим возникают другие сложности.

«Банки переводят обслуживание в онлайн, что, конечно, и более удобно, и более быстро. Но при этом возникают и новые барьеры, связанные с тем, что не все люди с инвалидностью легко переходят на новые цифровые технологии», — сказала Гурцкая.