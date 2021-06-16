Краснодарские власти показали схему объезда Гимназической

В Краснодаре до 18 июня нельзя будет проехать на участке улицы Гимназической из-за ремонта

Напомним, с 14 по 18 июня в Краснодаре из-за ремонта перекрыли квартал улицы Гимназической от Кирова до Фрунзе. За это время там заменят участок канализационных сетей протяженностью 40 м.

15 июня власти Краснодара показали схему объезда ремонтируемого участка. Объехать его можно по соседним улицам Фрунзе и Кирова.