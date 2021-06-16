Краснодарские власти показали схему объезда Гимназической
В Краснодаре до 18 июня нельзя будет проехать на участке улицы Гимназической из-за ремонта
Напомним, с 14 по 18 июня в Краснодаре из-за ремонта перекрыли квартал улицы Гимназической от Кирова до Фрунзе. За это время там заменят участок канализационных сетей протяженностью 40 м.
15 июня власти Краснодара показали схему объезда ремонтируемого участка. Объехать его можно по соседним улицам Фрунзе и Кирова.
Как писали Юга.ру, сейчас в Краснодаре идет ремонт переулков Тополькового и Ленинского, улиц Российской, Трубилина, Благоева, улиц Карасунской, Беговой, Сочинской, Янковского, Брянской, Черкасской, 40-летия Победы. Карту ремонта дорог можно посмотреть в специальном разделе на сайте мэрии.
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