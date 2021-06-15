Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил лучших учителей и воспитателей республики

Адыгея

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В Адыгее 15 июня чествовали победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства «Учитель года» и «Воспитатель года»

На торжественном мероприятии глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что в республике работает много талантливых педагогов.

Он подчеркнул, что в Адыгее много делают для развития образования. Так, за два года реализации национального проекта в республике построили девять детских садов на 2160 мест, из них половина для детей младше трёх лет. Кроме того, в Адыгее возвели три пристройки на 360 мест, а в планах на этот год построить ещё семь детсадов на 990 мест.

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Также за последние три года в регионе построили четыре школы на 3440 мест. Ещё одну — на 1100 учеников — начнут возводить в этом году.

Ещё одним важным направлением развития образования в Адыгее называют подготовку кадров и создание условий для их работы. Второй год в республике реализуют программу «Земский учитель». В прошлом году в сельские школы республики пришли работать 14 участников программы. В этом планируется трудоустроить еще 13 учителей, сообщила пресс-служба Адыгеи 15 июня.

«Все эти и другие шаги, которые предпринимаются в сфере образования, помогают нам в решении главной задачи — сделать образование в Адыгее качественным и доступным для всех детей. Но полностью справиться с этим мы сможем только благодаря усилиям самих учителей и воспитателей. Мы часто говорим, что педагог — это особая миссия: ответственная, важная, при которой закладываются основы будущего каждого человека. Педагог готовит специалистов, воспитывает будущих граждан страны. Каждый из вас — наших сегодняшних победителей — достойно несет эту миссию», — отметил Кумпилов.

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Глава республики вручил награды в конкурсах «Учитель года Адыгеи» и «Воспитатель года Адыгеи». Также Кумпилов поручил увеличить премиальный фонд республиканских конкурсов в сфере образования.

Ранее Юга.ру писали, что Адыгея договорилась о сотрудничестве с Академией Минпросвещения РФ, чтобы улучшить качество образования.

Мурат Кумпилов Образование

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