Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил лучших учителей и воспитателей республики

Он подчеркнул, что в Адыгее много делают для развития образования. Так, за два года реализации национального проекта в республике построили девять детских садов на 2160 мест, из них половина для детей младше трёх лет. Кроме того, в Адыгее возвели три пристройки на 360 мест, а в планах на этот год построить ещё семь детсадов на 990 мест.

Также за последние три года в регионе построили четыре школы на 3440 мест. Ещё одну — на 1100 учеников — начнут возводить в этом году.

Ещё одним важным направлением развития образования в Адыгее называют подготовку кадров и создание условий для их работы. Второй год в республике реализуют программу «Земский учитель». В прошлом году в сельские школы республики пришли работать 14 участников программы. В этом планируется трудоустроить еще 13 учителей, сообщила пресс-служба Адыгеи 15 июня.

«Все эти и другие шаги, которые предпринимаются в сфере образования, помогают нам в решении главной задачи — сделать образование в Адыгее качественным и доступным для всех детей. Но полностью справиться с этим мы сможем только благодаря усилиям самих учителей и воспитателей. Мы часто говорим, что педагог — это особая миссия: ответственная, важная, при которой закладываются основы будущего каждого человека. Педагог готовит специалистов, воспитывает будущих граждан страны. Каждый из вас — наших сегодняшних победителей — достойно несет эту миссию», — отметил Кумпилов.