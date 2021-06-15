Проект площадки для фестивалей в Краснодаре обойдется в почти 5 млн рублей

Краснодарский край

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Власти Краснодара оценили в почти 5 млн рублей разработку проекта площадки для массовых мероприятий

Напомним, в мае 2020 года глава Краснодара Евгений Первышов предложил создать на территории бывшего авторынка в районе улиц Воронежской и Обрывной площадку для городских фестивалей. В конце апреля 2021-го в мэрии рассказали, что земельный участок уже сформирован и поставлен на кадастровый учёт.

21 мая городские власти сообщили, что направили деньги на проектно-изыскательные работы. На участке площадью 5,6 га собираются создать большую и малую сцены, парковку, участок для подъезда крупногабаритной техники, площадку для сбора мусора, места для отдыха, а также амфитеатр, лекторий и трибуны.

Кроме того, там хотят сделать места для павильонов быстрого питания и детскую игровую площадку. Саму локацию назвали «городской Центр событий».

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15 июня «Делая газета.Юг» со ссылкой на портал госзакупок сообщила, что на разработку проекта событийной площадки потратят 4,97 млн рублей. В качестве заказчика выступает муниципальное казенное учреждение «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» Краснодара.

В течение 130 дней с момента заключения контракта подрядчик должен выполнить проектно-изыскательские работы по строительству событийной площадки на улице Обрывной, 137. Согласно документам, ему предстоит разработать эскизный проект площадки, собрать исходно-разрешительную документацию, выполнить инженерные изыскания, разработать проект территории для получения согласований и заключения экспертизы, а также организовать прохождение госэкспертизы.

Срок подачи заявок — до 17 июня.

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Проект площадки для фестивалей в Краснодаре обойдется в почти 5 млн рублей
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