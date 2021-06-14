Неделя на Кубани начнется с жары и редких дождей

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 14-16 июня ожидается солнечная погода с незначительными осадками

Краснодарский гидрометцентр прогнозирует переменную облачность и кратковременные дожди с грозой в регионе. Воздух днем прогреется до 29 °С, ночью температура не опустится ниже 15 °С, в предгорьях 15 июня — не ниже 11 °С.

Синоптики не ожидают больших дождей в Краснодаре. Их вероятность выше на побережье Черного моря между Анапой и Геленджиком. Там будет преобладать восточный и юго-восточный ветер 6-11 м/с с порывами до 15-17 м/с.

Индекс ультрафиолета останется высоким — от 6 до 8. Температура воды поднимется до 20 °С.

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