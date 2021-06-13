Жители Динского района пожаловались на отравление ядохимикатами, власти это опровергли. Что там вообще происходит?

Оперштаб Кубани назвал ложной информацию об отравлениях ядохимикатами в Динской районе. Юга.ру собрали всё, что известно по ситуации

Что случилось? Накануне в редакцию портала Юга.ру прислали письмо, в котором говорилось, что жители поселка Зарождение Динского района жалуются на отравление ядохимикатами. Причина загрязнения воздуха — опрыскивание ядовитыми веществами садов вдоль реки Кочеты. «Выходить на улицу опасно. Все население поселка просто кричит о помощи от местного правительства и других надзорных органов», — говорилось в сообщении.

Читайте также: В Ленинградском районе Кубани самолет вылил химикаты на дома и огороды

Автор письма Анастасия Смирнова рассказала журналисту, что ее родственники, которые живут в поселке, купили несколько гектаров земли и высадили деревья. Насаждения погибли, потому что ночью владелец садов произвел орошение ядохимикатами. Местные жители почувствовали себя плохо из-за запаха и обратились к врачам. По просьбе близких девушка стала писать в СМИ. Ее сообщение опубликовал телеграм-канал «Жесть Краснодара и края».

Как отреагировали власти на публикацию? В оперативном штабе Краснодарского края сразу заявили, что информация об отравлениях ядохимикатами не соответствует действительности. По данным минздрава Кубани, несколько жителей действительно пожаловались на ухудшение самочувствия. Их осмотрели врачи скорой помощи, но симптомов отравления не зафиксировали. От госпитализации они отказались. В администрации сельского поселения сказали, что причина жалоб — личный конфликт отдельных жителей и фермеров.

Что говорят сами жители поселка? Жительница поселка Александра рассказала Юга.ру, что инцидент произошел 10 июня. «Мы сидели дома. Часов в 7 вечера решили пойти в магазин. Запах почувствовали, когда шли обратно. Ближе к реке он становился сильнее, гуще. Мы пришли домой, было ощущение слабости, головокружение», — вспоминает женщина. Александра рассказала, что другие жители поселка вызывали скорую и полицию. Её семья никуда не обращалась. «Это каждый год происходит, на самом деле. Каждый год вечерами сильно пахнет, а бывает — и днем [...] У нас в поселке крайне большое количество онкобольных, всяких астматиков. Я считаю, что в этом есть причинно-следственная связь», — заявила Александра. Женщина уточнила, что вблизи поселка обрабатывают поля около пяти фермеров, но большинство территорий принадлежит ОАО «Агроном». Кто именно мог загрязнить воздух, она не знает.

Журналист пообщалась еще с одним очевидцем. Мужчина по имени Дмитрий приехал в поселок в гости, около 7-8 часов вечера он почувствовал «резкий удушающий запах», который шел со стороны садов «Агронома». «В воздухе повисло то ли облако, то ли туман. Резкий кислотный запах пошел, людям начало становиться плохо. Я почувствовал и головокружение, и тошноту, и слезотечение», — рассказал мужчина. Он также сообщил, что видел, как вечером со стороны садов на полевой стан заезжали бочки с распылителями. При этом население о полевых работах не предупреждали, отметил мужчина. По словам Дмитрия, вечером многие жители поселка собрались на улице и жаловались друг другу на запах. Он сказал, что некоторые звонили в скорую, полицию и МЧС. Последние на вызов не среагировали, но приезжал участковый. Однако в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что в полиции нет материалов об этом. Мужчина также обратил внимание, что подобные ситуации случаются в Динском районе каждый год. Дмитрий считает, что люди стараются публично не жаловаться на неприятный запах, потому что многие жители Зарождения и других близлежащих поселков сами работают в ОАО «Агроном» и боятся потерять работу.

Что сказали в «Агрономе»? В выходной день журналисту удалось дозвониться только в отдел реализации и хранения продукции. Мужчина, представившийся Кареном Леоновичем, назвал информацию об отравлении ядохимикатами чушью и клеветой. «У нас нет таких химикатов, от которых воняет и тем более чтобы кому-то может быть плохо», — категорически заявил сотрудник предприятия. Он рекомендовал в рабочий день позвонить в агроотдел и там уточнить подробности по химикатам, подчеркнув, что вопрос не в его компетенции. Что это за предприятие? ОАО «Агроном» — одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий на Кубани по выращиванию плодов и ягод. С 1999 года генеральным директором организации является Арам Папахчян. Он состоит в партии «Единая Россия» и является муниципальным депутатом.