На ярмарки выходного дня в Краснодаре привезли около 50 тонн фермерских товаров

В Краснодаре 12 июня открылись шесть ярмарок выходного дня

Напомним, с наступлением теплой погоды количество ярмарок выходного дня в Краснодаре сократили до шести. В субботу 12 июня с 8:00 до 15:00 более 200 кубанских аграриев собираются реализовать на торговых точках около 50 тонн различных товаров, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Где будут работать ярмарки: ул. им. Думенко, 13

ул. им. Захарова (вблизи дома № 23)

ул. им. Героя Яцкова И.В. (вблизи дома № 11)

ул. Одесская (вблизи дома № 48)

ул. Бургасская (вблизи дома № 31/1)

ул. Восточно- Кругликовская (вблизи дома № 26)

На всех площадках соблюдаются требования Роспотребнадзора, контролируется проведение санитарной экспертизы, есть информация о режиме работы и рекомендованных ценах, также для покупателей установлены приборы для проверки правильности меры, веса и цены, заверили в управлении торговли Краснодара.

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Операторами ярмарок выступают МУП «Карасунский» и МУП «Агромир». Фермеры могут узнать о наличии свободных мест, условиях и перечне товаров, допустимых к реализации, по телефонам горячих линий в рабочие дни с 8:00 до 15:00: МУП «Карасунский»: 8 (918) 342-93-14, 8 (989) 839-12-21

МУП «Агромир»: 8 (861) 265-08-30, доб. 31