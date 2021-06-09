«Историческое для Геленджика событие». На курорте запустили новый водопровод

В Геленджике между микрорайонами Южный и Парус 9 июня запустили водопровод, по которому в восточную часть города будет поступать вода при засухе

Водоснабжение Геленджика осуществляется из двух независимых источников — Троицкого группового водовода (ТГВ) и Дивноморского водозаборного узла (ВЗУ). Восточная часть курорта, где проживает основная часть населения, получала воду только из второго источника. Количество воды в нём зависит от климатических условий. Так, например, в прошлом году из-за засухи жители столкнулись с длительными перебоями водоснабжения.

Ранее власти Кубани сообщили, что в Геленджике заканчивается строительство нового водопровода, который соединит два резервуара чистой воды между микрорайонами Южный и Парус. Это позволит подавать воду от ТГВ в микрорайоны при пересыхании Дивноморского водозабора. 2 и 3 июня из-за врезки водовода жители Новороссийска, Крымска и Геленджика остались без воды.

9 июня состоялось торжественное открытие водовода. В нём по видеосвязи участвовал зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, министр промышленности Денис Мантуров, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, мэр Геленджика Алексей Богодистов и другие.

Протяженность водопровода «Малая Закольцовка» — 3 тыс. метров. В жилых кварталах работы велись методом горизонтально наклонного бурения. Это позволило проложить трубу, не доставляя жителям сильных неудобств, сообщили в пресс-службе Минстроя.

«Что бы ни случилось, какая бы засуха ни обрушилась на город, вода будет распределяться между всеми жителями равномерно и справедливо», — заявил губернатор Кондратьев.

По его словам, теперь почти 20 тыс. человек не будут испытывать проблем с водоснабжением. Мэр Геленджика Богодистов назвал запуск новой ветки водопровода «историческим событием» для города.

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