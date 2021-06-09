«Историческое для Геленджика событие». На курорте запустили новый водопровод
В Геленджике между микрорайонами Южный и Парус 9 июня запустили водопровод, по которому в восточную часть города будет поступать вода при засухе
Водоснабжение Геленджика осуществляется из двух независимых источников — Троицкого группового водовода (ТГВ) и Дивноморского водозаборного узла (ВЗУ). Восточная часть курорта, где проживает основная часть населения, получала воду только из второго источника. Количество воды в нём зависит от климатических условий. Так, например, в прошлом году из-за засухи жители столкнулись с длительными перебоями водоснабжения.
Ранее власти Кубани сообщили, что в Геленджике заканчивается строительство нового водопровода, который соединит два резервуара чистой воды между микрорайонами Южный и Парус. Это позволит подавать воду от ТГВ в микрорайоны при пересыхании Дивноморского водозабора. 2 и 3 июня из-за врезки водовода жители Новороссийска, Крымска и Геленджика остались без воды.
9 июня состоялось торжественное открытие водовода. В нём по видеосвязи участвовал зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, министр промышленности Денис Мантуров, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, мэр Геленджика Алексей Богодистов и другие.
Протяженность водопровода «Малая Закольцовка» — 3 тыс. метров. В жилых кварталах работы велись методом горизонтально наклонного бурения. Это позволило проложить трубу, не доставляя жителям сильных неудобств, сообщили в пресс-службе Минстроя.
«Что бы ни случилось, какая бы засуха ни обрушилась на город, вода будет распределяться между всеми жителями равномерно и справедливо», — заявил губернатор Кондратьев.
По его словам, теперь почти 20 тыс. человек не будут испытывать проблем с водоснабжением. Мэр Геленджика Богодистов назвал запуск новой ветки водопровода «историческим событием» для города.
В Минстрое отметили, что также в Геленджике реконструировали насосную станцию по улице Новороссийской и на год раньше запланированного закончили строительство 11-километрового участка Троицкого водопровода. В июле планируется вести новые скважины Дивноморского водозабора, которые также станут дополнительными источниками воды.