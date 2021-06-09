В Краснодаре потеплеет до 26 °С и УФ-индекс поднимется почти до максимального показателя

По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром 9 июня в Краснодаре 17 °С, что на 9 °С ниже климатической нормы. Ветер легкий — 2 м/с, с порывами до 3,3 м/с.

Днем в краевой столице воздух прогреется до 26 °С. Ветер слабый — 4,1 м/с, порывы будут достигать 8,7 м/с. Также в Краснодаре второй день подряд индекс солнечного УФ-излучения достиг 8.

УФ-индекс оценивают по шкале от 1 до 12: чем выше индекс, тем больше вред для кожи и глаз. При УФ-индексе, равном или превышающем 3, следует использовать защитные средства от солнца.