В Краснодаре потеплеет до 26 °С и УФ-индекс поднимется почти до максимального показателя
Метеорологи представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 9 июня
По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром 9 июня в Краснодаре 17 °С, что на 9 °С ниже климатической нормы. Ветер легкий — 2 м/с, с порывами до 3,3 м/с.
Днем в краевой столице воздух прогреется до 26 °С. Ветер слабый — 4,1 м/с, порывы будут достигать 8,7 м/с. Также в Краснодаре второй день подряд индекс солнечного УФ-излучения достиг 8.
УФ-индекс оценивают по шкале от 1 до 12: чем выше индекс, тем больше вред для кожи и глаз. При УФ-индексе, равном или превышающем 3, следует использовать защитные средства от солнца.
По данным краснодарского гидрометцентра по краю в среду переменная облачность и кратковременный дождь, гроза. Местами пройдут ливни. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до 21-26 °С. Ночью будет 11-16 °С.
На Черноморском побережье переменная облачность. Днем местами в Туапсинском районе кратковременный дождь. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха днем 18-23 °С. Также синоптики предупредили о подъеме уровня воды до неблагоприятной отметки на отдельных участках рек Лаба и Чамлык (Курганинский и Усть-Лабинский районы). Это связано с продвижением паводочной воды.