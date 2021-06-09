Молодые специалисты «РН-Краснодарнефтегаз» завоевали призовые места на научно-технической конференции «Роснефти»

За призовые места на онлайн-конференции, организованной дочерним обществом, боролись больше 120 молодых специалистов. Это победители и номинанты региональных этапов из 24 дочерних обществ компании «Роснефть». Судьи оценивали практическую значимость, актуальность, новизну, экономическую целесообразность, а также возможность применения идеи проекта на практике.

ООО «РН-Краснодарнефтегаз» завоевало два призовых места. Так, главный специалист развития производства Никита Бессонов занял второе место в секции «Проектирование и обустройство месторождений», а главный специалист планово-экономического отдела Владимир Афанасьев занял третье место в секции «Экономика и финансы».