Молодые специалисты «РН-Краснодарнефтегаз» завоевали призовые места на научно-технической конференции «Роснефти»
ООО «РН-Краснодарнефтегаз» подвело итоги XIV Кустовой научно-технической конференции молодых специалистов компании «Роснефть»
За призовые места на онлайн-конференции, организованной дочерним обществом, боролись больше 120 молодых специалистов. Это победители и номинанты региональных этапов из 24 дочерних обществ компании «Роснефть». Судьи оценивали практическую значимость, актуальность, новизну, экономическую целесообразность, а также возможность применения идеи проекта на практике.
ООО «РН-Краснодарнефтегаз» завоевало два призовых места. Так, главный специалист развития производства Никита Бессонов занял второе место в секции «Проектирование и обустройство месторождений», а главный специалист планово-экономического отдела Владимир Афанасьев занял третье место в секции «Экономика и финансы».
«У меня в первую очередь был научный интерес. Хотелось сделать свой вклад в развитие отрасли. Сейчас мои проекты находятся на стадии тестирования, в ближайшем времени будут внедрены в производственные процессы», — рассказал Владимир Афанасьев.
Осенью победители будут защищать свои проекты в Москве на 16-й Межрегиональной научно-технической конференции.
НК «Роснефть» более десяти лет поддерживает научные проекты молодых нефтяников, разработки которых помогают решать актуальные задачи на производстве. Участие в научно-технических конференциях помогает создать условия для диалога и обмена опытом между специалистами.