В Волгодонске стартовал международный социальный проект «Паруса духа — 2021»
Рядом с Ростовской АЭС начался Х юбилейный фестиваль инклюзивного взаимодействия «Паруса духа»
Он проводится при поддержке концерна «Росэнергоатом». Проект направлен на гармонизацию людей с инвалидностью и без ограничений отдельных физических возможностей. Организаторы заявляют, что фестиваль также призван «открывать скрытые таланты, особенные способности и давать людям возможность поверить в свои силы и уверенно двигаться к поставленным целям».
«Волгодонск в этом фестивале участвует второй год подряд. Я благодарю концерн «Росэнергоатом» и Ростовскую атомную станцию за такие замечательные проекты. Очень приятно видеть всех вас, стоящих рядом. Очень символично, что вы сейчас вместе зайдете на яхту, поднимите парус и пойдете выполнять общие задачи. Мы должны понимать, что мы всегда вместе, всегда рядом и всегда готовы поддержать друг друга», — сказала замглавы Волгодонска по социальному развитию Светлана Цыба на открытии.
Люди с инвалидностью, волгодонские яхтсмены, общественники и представители волонтерского движения молодых атомщиков несколько дней участвовали в мастер-классах и тренингах по совместному взаимодействию, проходивших в информационном центре и профилактории атомной станции «Белая Вежа».
Главным событием фестиваля «Паруса духа» стала парусная регата. Профессиональные тренеры волгодонского яхт-клуба перед началом соревнований познакомили участников с азами управления яхтами, помогали командам справляться с ветром во время гонки. Регату комментировал международный мастер спорта и чемпион Европы волгодонец Вадим Стаценко. По итогам победители и участники получили награды и грамоты, но главное — опыт общения.
«Сегодняшний фестиваль в Волгодонске для меня уникальное соединение профессионализма организаторов со спонтанностью, заинтересованностью и активностью участников. Это и есть инклюзия, о которой мы мечтали. Мы мечтали, чтобы мы видели друг в друге живых людей. И я думаю, что сегодня это получилось», — поделился впечатлениями руководитель проекта «Паруса духа» Олег Колпащиков.
«Проект не оставляет равнодушным никого: случайного зрителя, постоянного участника или впервые приглашенного. Тема инклюзивного общения важна для нас всех. Взаимодействуя, мы находим новые социально значимые решения, делаем нашу жизнь ярче и комфортнее. Я уверен, что проект «Паруса духа» будет жить, Ростовская АЭС будет его постоянным участником и круг АЭС-участниц расширится», — заявил замдиректора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев.
Следующие инклюзивные регаты планируется провести в городах расположения атомных станций «Росэнергоатома» — Заречном и Балаково, а завершить проект организаторы намерены в Калининграде.