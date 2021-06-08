В Волгодонске стартовал международный социальный проект «Паруса духа — 2021»

Он проводится при поддержке концерна «Росэнергоатом». Проект направлен на гармонизацию людей с инвалидностью и без ограничений отдельных физических возможностей. Организаторы заявляют, что фестиваль также призван «открывать скрытые таланты, особенные способности и давать людям возможность поверить в свои силы и уверенно двигаться к поставленным целям».

«Волгодонск в этом фестивале участвует второй год подряд. Я благодарю концерн «Росэнергоатом» и Ростовскую атомную станцию за такие замечательные проекты. Очень приятно видеть всех вас, стоящих рядом. Очень символично, что вы сейчас вместе зайдете на яхту, поднимите парус и пойдете выполнять общие задачи. Мы должны понимать, что мы всегда вместе, всегда рядом и всегда готовы поддержать друг друга», — сказала замглавы Волгодонска по социальному развитию Светлана Цыба на открытии.

Люди с инвалидностью, волгодонские яхтсмены, общественники и представители волонтерского движения молодых атомщиков несколько дней участвовали в мастер-классах и тренингах по совместному взаимодействию, проходивших в информационном центре и профилактории атомной станции «Белая Вежа».