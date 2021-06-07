Во Всероссийском конкурсе видеороликов для школьников «Страна открытий» приняли участие 25 тыс. человек

В России в начале июня завершился прием работ на конкурс видеороликов «Страна открытий». В нём приняли участие 25 тыс. школьников из 85 регионов, которые рассказали о туристическом многообразии своих родных мест

Всероссийский образовательно-туристический конкурс «Страна открытий» стартовал 9 марта. Его организаторы — Комитет по туризму Москвы, Ростуризм и Группа компаний «Просвещение». Принять участие в конкурсе могли подростки в возрасте от 15 до 17 лет. Для этого им нужно было снять короткий видеорассказ продолжительностью до 3 минут о любимых местах своего города и выложить его на платформе TikTok, поставив два хештега — #странаоткрытий и #названиегорода.

В рамках проекта школьники рассказали о промышленных производствах, достопримечательностях, музеях, парках и других достойных внимания туристов места. Среди них — парк «Зарядье» и центр «Космонавтика и авиация» в Москве, стекольный завод АО «Свет» в Можге, Бобронариум в Воронеже, Золотой мост во Владивостоке, Музейно-выставочный центр в Когалыме, гора Машук в Пятигорске, экопарк «Долина водопадов» в Лахденпохском районе, Лесогорская ГЭС в Ленинградской области.

География конкурса охватила всю Россию — от Калининграда до Владивостока. Самыми активными оказались подростки из Краснодарского края, а также Ставропольского края, Приморского края, Липецкой области, Смоленской области, Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Удмуртия, Свердловской области, Республики Башкортостан, Новгородской области и Чувашской Республики.

Самыми популярными стали номинации: «Россия глазами детей», «Урбанистика» и «Креативные индустрии». Всего в конкурсе приняли участие 25 тыс. школьников. Экспертное жюри, в состав которого вошли телеведущие, тревел-блогеры, представители делового и культурного сообщества, федеральных органов власти, выберет победителей и подведет итоги в конце июня.

Победители станут амбассадорами своих регионов и получат призы от партнеров. Среди призов: смартфон vivo Y31 с мощной батареей и большим экраном, наборы для ухода за полостью рта SPLAT, наушники, зарядные устройства, селфи-палка.

Кроме того, победители конкурса смогут отправиться в образовательно-туристическое путешествие «Страна открытий» вместе с блогерами и режиссерами на детском поезде РЖД.

Информационный партнер конкурса — платформа для создания коротких видеороликов TikTok. Проморолик о запуске конкурса с участием его амбассадора Дани Милохина собрал более 60 млн просмотров, а суммарное количество просмотров по хештегу #cтранаоткрытий на видеоплатформе TikTok превысило 265 млн.