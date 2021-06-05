В Геленджикской бухте прошло шоу флайбордов

Краснодарский край

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Группа «Летающие люди» 5 июня показала шоу на флайбордах в Геленджикской бухте

Экстремальное выступление состоялось в честь официального открытия летнего курортного сезона. Участники шоу-группы показали свои номера на высоте до 17 метров над водой. Полетами над акваторией бухты любовались зрители, собравшиеся на площади М.Ю. Лермонтова набережной Геленджика.

Флайборд или гидрофлайт — водный вид спорта, в котором человек летит и исполняет трюки над водой на специальной доске. Доску приводит в движение и удерживает наверху реактивная сила потока воды, который нагнетает гидроцикл или воздушно-реактивный двигатель.

В этом году вместо традиционного карнавала, которым Геленджик обычно встречает лето, в городе состоялось несколько праздничных мероприятий, а впереди ждет еще неделя фестивалей, соревнований и ярмарок.

Геленджик Праздники Фестивали Черное море

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