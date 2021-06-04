В Краснодаре не будут ждать окончания дорожных работ, чтобы скосить амброзию

Краснодарский край

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Мэр Краснодара Евгений Первышов 3 июня поручил скосить амброзию на улице Московской, не дожидаясь окончания дорожных работ

Краснодарцы пожаловались в социальных сетях, что улица Московская заросла амброзией от улицы Солнечной до Петра Метальникова. В администрации жителям ответили, что благоустройством этого участка займутся после окончания работ по укладке рельсо-шпальной решетки новой трамвайной линии.

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Мэр Ераснодара Евгений первышов 3 июня написал в своем телеграме, что он уже дал поручение скосить растение на этом участке. Кроме того, он отметил, что будет проведена служебная проверка и сотрудника мэрии, который дал такой ответ, привлекут к дисциплинарной ответственности.

Напомним, в мае Первышов призвал не ждать, пока амброзия разрастется по всему городу и будет разлетаться пыльца, а начинать с ней борьбу намного раньше. Тогда покос сорняка мэр предложил проводить во время субботников.

Благоустройство Евгений Первышов Краснодар Ремонт дорог

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В Краснодаре не будут ждать окончания дорожных работ, чтобы скосить амброзию
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