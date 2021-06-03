В Краснодаре хотят отремонтировать ж/д переезд в КМР и пустить туда общественный транспорт

Краснодарский край

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Глава Краснодара Евгений Первышов сообщил 3 июня, что планируется ремонт ж/д переезда в Комсомольском микрорайоне

Железнодорожный переезд в районе улиц Новороссийской и Симферопольской ведёт в промышленную часть Краснодара. Там располагаются десятки предприятий, в которых работают больше 100 тыс. сотрудников. По их просьбе власти города решили отремонтировать переезд, чтобы повысить его пропускную способность.

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«Проблемы будем решать поэтапно. В июне отремонтируем асфальтобетонное покрытие железнодорожного переезда на пересечении Новороссийской и Симферопольской. Кроме того, закончим ремонт Симферопольской на всём её протяжении по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», — сообщил глава города Евгений Первышов.

Он добавил, что в этом году сделают проект расширения улицы Симферопольской до пяти полос и улицы Демуса — до четырёх полос с поворотом налево. Приступить к реконструкции планируют в 2022 году. Кроме того, власти Краснодара хотят пустить в промышленную зону общественный транспорт.  

Евгений Первышов Железная дорога Краснодар Ремонт дорог

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