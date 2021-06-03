В России новая компания расчистит радиочастоты под сети 5G
МегаФон, «ВымпелКом» и «Ростелеком» 3 июня подписали соглашение о создании совместного предприятия, которое будет заниматься тестированием полос для сети 5G
Соглашение в отношении совместного предприятия ООО «Новые цифровые решения» подписали компании «ВымпелКом», МегаФон и «Ростелеком» 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме.
Новая компания будет заниматься организацией тестирования полос радиочастотного спектра для строительства сетей стандарта 5G. Кроме того, специалисты планируют модернизировать оборудование, чтобы высвободить частоты под мобильную сеть пятого поколения.
«За последние несколько лет в рамках пилотных проектов телеком-операторы протестировали возможности 5G в различных диапазонах и с использованием всех доступных видов оборудования, такой совместный опыт поможет двигаться дальше к коммерческим запускам сетей пятого поколения в наиболее эффективных диапазонах частот с оптимальной стоимостью реализации. Мы видим востребованность связи нового поколения со стороны бизнеса и абонентов и рассчитываем, что уже в ближайшее время сможем обеспечить основу для развития новых технологий в стране», — отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.
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Пресс-служба компании также сообщила, что ранее Федеральная антимонопольная служба согласовала заключение соглашения между «ВымпелКомом», «МегаФоном» и «Ростелекомом». Ведомство учло, что радиочастоты будут доступны для всех участников рынка мобильной связи.
Напомним, накануне МегаФон и НТВ анонсировали первую федеральную телетрансляцию в 5G. Студия телеканала показала участникам ПМЭФ-2021 и зрителям преимущества работы телеканала по 5G-соединению на примере информационных программ.