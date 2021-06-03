В Анапе запретили купаться в море

На всех пляжах Анапы 3 июня запретили купаться из-за холодной воды и больших волн

Купаться на всех пляжах Анапы запретили из-за низкой температуры воды и больших волн, которые 3 июня достигают 4–5 баллов (до 5 метров). В управлении гражданской обороны и защиты населения попросили жителей и гостей курорта не подвергать риску жизнь и здоровье, написали в официальном инстаграме мэрии Анапы.

Отметим, по данным Краснодарского гидрометцентра, накануне море в Анапе прогрелось до 19 °C.