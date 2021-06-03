В Анапе запретили купаться в море
На всех пляжах Анапы 3 июня запретили купаться из-за холодной воды и больших волн
Купаться на всех пляжах Анапы запретили из-за низкой температуры воды и больших волн, которые 3 июня достигают 4–5 баллов (до 5 метров).
В управлении гражданской обороны и защиты населения попросили жителей и гостей курорта не подвергать риску жизнь и здоровье, написали в официальном инстаграме мэрии Анапы.
Отметим, по данным Краснодарского гидрометцентра, накануне море в Анапе прогрелось до 19 °C.
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Как писали Юга.ру, 3 июня на Черноморском побережье возможны осадки. Воздух прогреется до 15‑20 °С. Метеорологи предупредили, что местами в регионе пройдут дожди, в отдельных районах — ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с.