Мэрия Краснодара выкупила за 130 млн рублей «замок»-недострой на Затоне
Мэр Краснодара Евгений Первышов 3 июня сообщил, что недостроенный «замок» на Затоне стал муниципальным
Напомним, накануне в мэрии Краснодара рассказали, что оформляют в собственность муниципалитета «замок» на Затоне. Там хотят открыть детский образовательный центр с технопарком, научными классами, лабораториями, интерактивным музеем, кружками и секциями.
Кроме благоустройства заброшенного здания, власти собираются провести реконструкцию всего парка 30-летия Победы.
Утром 3 июня «замок» на Затоне осмотрел глава города Евгений Первышов. В своем телеграм-канале мэр рассказал, что Росреестр зарегистрировал право собственности муниципалитета на здание, «которое пока выглядит совсем не волшебно».
«Объект на Затоне — один из старожилов-заброшек, по которому горожане задавали много вопросов. Сейчас оба здания «замка» принадлежат городу. Будем решать, как их достраивать и реконструировать, потому что много лет они простояли заброшенными», — сообщил Первышов.
Во время прогулки чиновник отметил, что здание готово почти наполовину. После экспертизы и проверки технического состояния объекта начнется разработка проектно-сметной документации по достройке «замка». Первышов подчеркнул, что проект должна выполнить организация «с именем», так как работа предстоит важная и серьезная, написали «Краснодарские известия».
Также издание сообщило, что городские власти планируют открыть детский центр в здании в ближайшие два года, а сумма компенсации владельцу объекта (его имя не уточняется) составила 130 млн рублей.
Напомним, «замок» находится в парке 30-летия Победы, 146, стр. 9. Площадь земельного участка — около 7,7 тыс. кв. метров, здания — порядка 6,3 тыс. кв. метров. Его начали строить в 2009 году, но позже работы запретили. Осенью 2020 года Евгений Первышов заявил, что у мэрии не хватит денег на снос объекта, поэтому его нужно выкупить и достроить.
Появлялась информация, что здание продают за 495 млн рублей, но Первышов сказал, что за такие деньги недострой выкупать не будут.