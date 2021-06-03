В Краснодаре ожидается дождь и 19 °С

Синоптики представили прогноз погоды на 3 июня в Краснодарском крае

По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром в Краснодаре облачно и 18 °С. Днем температура достигнет 19 °С и ожидается дождь. Ветер до 7,5 м/с. Уровень солнечного УФ-излучения низкий.

Специалисты краснодарского гидрометцентра обещают переменную облачность 3 июня по всему краю. Местами пройдут дожди, в отдельных районах — ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с. Температура воздуха днем составит 17-22 °С.

На Черноморском побережье возможны осадки. Воздух прогреется до 15-20 °С.