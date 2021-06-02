Эксперты ГК «Просвещение» назвали события, которые стоит посетить на «ПМЭФ Юниор»

На Петербургском международном экономическом форуме впервые будет проведена программа для детей и подростков — «ПМЭФ Юниор»

В программе форума, который пройдет 2-5 июня анонсированы представители крупнейших компаний и ведомств РФ, предприниматели и международные специалисты. Они поделятся опытом и обсудят инвестиции и будущее экономики, развитие предпринимательства, школьное образование, микроблогинг, создание собственных проектов и современные технологии.

Эксперты дискуссии об университетском образовании поговорят о том, как вузы и компании помогают подготовить будущих молодых специалистов. На ней выступят ведущие представители «МегаФона», Банка России и Яндекса.

Дата: 3 июня 10:00. Подробнее о событии — по ссылке.

Дискуссия «Весь мир в кармане» ставит вопрос: «Может ли TikTok заменить урок музыки, а Minecraft — урок ОБЖ?» Спикеры убеждены, что цифровые сервисы можно использовать в образовании, причем не только в школах.

Дата: 5 июня 09:00. Подробнее о событии — здесь.