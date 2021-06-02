Эксперты ГК «Просвещение» назвали события, которые стоит посетить на «ПМЭФ Юниор»
На Петербургском международном экономическом форуме впервые будет проведена программа для детей и подростков — «ПМЭФ Юниор»
В программе форума, который пройдет 2-5 июня анонсированы представители крупнейших компаний и ведомств РФ, предприниматели и международные специалисты. Они поделятся опытом и обсудят инвестиции и будущее экономики, развитие предпринимательства, школьное образование, микроблогинг, создание собственных проектов и современные технологии.
Эксперты дискуссии об университетском образовании поговорят о том, как вузы и компании помогают подготовить будущих молодых специалистов. На ней выступят ведущие представители «МегаФона», Банка России и Яндекса.
Дата: 3 июня 10:00. Подробнее о событии — по ссылке.
Дискуссия «Весь мир в кармане» ставит вопрос: «Может ли TikTok заменить урок музыки, а Minecraft — урок ОБЖ?» Спикеры убеждены, что цифровые сервисы можно использовать в образовании, причем не только в школах.
Дата: 5 июня 09:00. Подробнее о событии — здесь.
В программе есть и сессия о развитии детей в масштабах новой экономики. Ее эксперты обсудят то, что российские технологические компании все чаще ориентируют свои программы на работу со школами. Среди спикеров — представители «Роскосмоса», «Росатома», «Роснано», Федерального агентства по делам молодежи и Дальневосточного федерального университета.
Дата: 5 июня 09:00. Подробнее о событии — по ссылке.
В стратегической сессии «Вызовы будущего — сегодня» примет участие президент ГК «Просвещение» Михаил Кожевников. Он расскажет о том, как школьникам предстоит менять этот мир завтра и с кем конкурировать.
Дата: 5 июня 12:00. Подробнее о событии — здесь.
«За что боролись, на то и напоролись»:
Одна сессия будет посвящена экспорту. Ее участникам предстоит сформировать команды и решить задачи по экспорту.
Дата: 5 июня 10:30. Подробнее о событии — по ссылке.
В дискуссии «Новые смыслы и ценности в образовании» эксперты расскажут о гибких моделях обучения и обсудят, какую роль молодежь отводит образованию.
Спикерами выступят зампреда Правительства РФ Татьяна Голикова и ведущие специалисты Сбербанка, Skillbox, НИУ ВШЭ, Skyeng, ПАО «НК «Роснефть», ДВФУ и фонда «Талант и успех».
Дата: 3 июня 12:00. Подробнее о событии — здесь.
На мастер-классе, который проведут эксперты Академии будущего KIDSDEV, участникам предстоит создать собственные проекты от идеи до презентации инвесторам. Для этого они примерят роли финансистов, маркетологов, специалистов по пиару, персоналу и дизайну.
Дата: 5 июня 14:00. Подробнее о событии — по ссылке.
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Дата: 5 июня 12:00. Подробнее о событии — здесь.
В программе есть и дискуссия о финансовой грамотности. Ее участники узнают, как управлять своими финансами, какие игры помогают получить финансовые знания и как уберечься от мошенников. Занятие проведет член совета директоров Банка России Михаил Мамута.
Дата: 5 июня 15:30. Подробнее о событии — по ссылке.