Эксперты ГК «Просвещение» назвали события, которые стоит посетить на «ПМЭФ Юниор»

Партнерский Вся Россия

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На Петербургском международном экономическом форуме впервые будет проведена программа для детей и подростков — «ПМЭФ Юниор»

В программе форума, который пройдет 2-5 июня анонсированы представители крупнейших компаний и ведомств РФ, предприниматели и международные специалисты. Они поделятся опытом и обсудят инвестиции и будущее экономики, развитие предпринимательства, школьное образование, микроблогинг, создание собственных проектов и современные технологии.

Эксперты дискуссии об университетском образовании поговорят о том, как вузы и компании помогают подготовить будущих молодых специалистов. На ней выступят ведущие представители «МегаФона», Банка России и Яндекса.

Дата: 3 июня 10:00. Подробнее о событии — по ссылке.

Дискуссия «Весь мир в кармане» ставит вопрос: «Может ли TikTok заменить урок музыки, а Minecraft — урок ОБЖ?» Спикеры убеждены, что цифровые сервисы можно использовать в образовании, причем не только в школах.

Дата: 5 июня 09:00. Подробнее о событии — здесь.

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В программе есть и сессия о развитии детей в масштабах новой экономики. Ее эксперты обсудят то, что российские технологические компании все чаще ориентируют свои программы на работу со школами. Среди спикеров — представители «Роскосмоса», «Росатома», «Роснано», Федерального агентства по делам молодежи и Дальневосточного федерального университета.

Дата: 5 июня 09:00. Подробнее о событии — по ссылке.

В стратегической сессии «Вызовы будущего — сегодня» примет участие президент ГК «Просвещение» Михаил Кожевников. Он расскажет о том, как школьникам предстоит менять этот мир завтра и с кем конкурировать. 

Дата: 5 июня 12:00. Подробнее о событии — здесь.

«За что боролись, на то и напоролись»:

Одна сессия будет посвящена экспорту. Ее участникам предстоит сформировать команды и решить задачи по экспорту.

Дата: 5 июня 10:30. Подробнее о событии — по ссылке.

В дискуссии «Новые смыслы и ценности в образовании» эксперты расскажут о гибких моделях обучения и обсудят, какую роль молодежь отводит образованию.

Спикерами выступят зампреда Правительства РФ Татьяна Голикова и ведущие специалисты Сбербанка, Skillbox, НИУ ВШЭ, Skyeng, ПАО «НК «Роснефть», ДВФУ и фонда «Талант и успех».

Дата: 3 июня 12:00. Подробнее о событии — здесь.

На мастер-классе, который проведут эксперты Академии будущего KIDSDEV, участникам предстоит создать собственные проекты от идеи до презентации инвесторам. Для этого они примерят роли финансистов, маркетологов, специалистов по пиару, персоналу и дизайну.

Дата: 5 июня 14:00. Подробнее о событии — по ссылке.

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Мастер-класс «Роль коммуникации в построении бизнеса» отведен развитию мягких навыков. «Почему коммуникация имеет первоочередное значение для будущего успеха?» — вопрос, в обсуждении которого эксперты разберут лучшие рекламные кейсы и рассмотрят мифы о рекламе.

Дата: 5 июня 12:00. Подробнее о событии — здесь.

В программе есть и дискуссия о финансовой грамотности. Ее участники узнают, как управлять своими финансами, какие игры помогают получить финансовые знания и как уберечься от мошенников. Занятие проведет член совета директоров Банка России Михаил Мамута.

Дата: 5 июня 15:30. Подробнее о событии — по ссылке.

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