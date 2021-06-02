«Ростелеком» стал лидером российского рынка облачной инфраструктуры в 2020 году

В 2020 сегмент IaaS (инфраструктура как сервис) вырос на 26% и достиг 30 млрд рублей. «Ростелеком» завершил год лидером поставщиков IaaS-услуг по показателю выручки. Группа компаний заняла 24% рынка. Этого удалось достичь как активным развитием собственной облачной платформы и сервисов на ее основе, так и благодаря приобретению компании DataLine в конце 2019.

Аналитики оценивают российский рынок публичных облачных услуг в 90,6 млрд рублей по итогам 2020-го — показатель вырос на 24% по сравнению с предыдущим годом. Аналитики «ТМТ Консалтинг» отметили, что рынок вырос благодаря массовому внедрению новых онлайн-сервисов и подключению необходимых для них мощностей. Переход бизнеса на удаленную работу и расширение портфеля дистанционных услуг значительно повысили спрос на облака за пандемию.