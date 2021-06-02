«Ростелеком» стал лидером российского рынка облачной инфраструктуры в 2020 году
«Ростелеком» занял первое место в рейтинге российских поставщиков облачной инфраструктуры (IaaS) по версии «ТМТ Консалтинг»
В 2020 сегмент IaaS (инфраструктура как сервис) вырос на 26% и достиг 30 млрд рублей. «Ростелеком» завершил год лидером поставщиков IaaS-услуг по показателю выручки. Группа компаний заняла 24% рынка. Этого удалось достичь как активным развитием собственной облачной платформы и сервисов на ее основе, так и благодаря приобретению компании DataLine в конце 2019.
Аналитики оценивают российский рынок публичных облачных услуг в 90,6 млрд рублей по итогам 2020-го — показатель вырос на 24% по сравнению с предыдущим годом. Аналитики «ТМТ Консалтинг» отметили, что рынок вырос благодаря массовому внедрению новых онлайн-сервисов и подключению необходимых для них мощностей. Переход бизнеса на удаленную работу и расширение портфеля дистанционных услуг значительно повысили спрос на облака за пандемию.
«Облачные вычислительные ресурсы стали незаменимым инструментом развития бизнеса в 2020 году. Чтобы быстро перевести бизнес-процессы в онлайн и поддержать многократный рост пользователей, компаниям потребовалось в короткие сроки масштабировать свою инфраструктуру. Благодаря широкому функционалу наших облачных сервисов мы смогли оперативно помочь российскому бизнесу во время непростого изменения формата бизнеса. В 2021 году мы планируем расширять географию своего присутствия за счет появления наших облачных услуг в новых региональных дата-центрах, а также существенно расширить набор предоставляемых сервисов по направлениям IaaS и PaaS», — отметил гендиректор «Ростелеком-ЦОД» Павел Каплунов.
По прогнозам «ТМТ Консалтинг» среднегодовой темп роста на рынке публичных облачных услуг составит 21% в ближайшие 5 лет. Аналитики ожидают, что сегмент IaaS к 2025 году вырастет в 3 раза и превысит 83 млрд рублей.