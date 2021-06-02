МегаФон и НТВ анонсировали первую федеральную телетрансляцию в 5G

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МегаФон развернул сеть 5G на стенде телекомпании НТВ на Петербургском международном экономическом форуме

Студия НТВ покажет участникам форума и зрителям преимущества работы телеканала по 5G-соединению на примере информационных программ, создаваемых телеканалом на ПМЭФ-2021.

«НТВ стал первым российским телеканалом, который покажет возможности работы 5G в прямом эфире и продемонстрирует, как слияние медиа и инновационных технологий может выглядеть в будущем. Всего через несколько лет экономика производства контента может измениться в сторону оптимизации затрат и расширения вариативности предложения. Наша студия на ПМЭФ сейчас способна обеспечить полный цикл онлайн-создания видеоконтента. В отличие от прошлого года, мы активно задействовали дистанционное управление съемочными аппаратами и значительно расширили сеть подключенных устройств, минимизировав провода. В итоге зритель получит более комфортное восприятие эфира, а профессионалы — прогрессивные решения рутинных задач», — сказал гендиректор НТВ Алексей Земский.

«Поставить антенны 5G, облучить до потери сознания, а потом чипировать»:

Сигнал 5G будут обеспечивать две базовые станции, работающие в миллиметровом диапазоне. На тестах в аналогичном диапазоне МегаФон достигал скорости в 4,1 Гбит/с с задержкой 5G-сигнала на уровне 8 мс. Это важно для видеоконференций и мобильных трансляций и при передаче контента в более высоком разрешении, например, в 4К. Для организации фрагмента сети 5G провайдер использовал коммерческое оборудование Nokia, включая базовые станции 5G AirScale и пакетное ядро.

«Мы рады совместно с партнерами показать возможности 5G и техническую готовность и операторов, и бизнеса к запуску новых форматов телевещания. Мы знаем, что НТВ традиционно использует в своей работе перспективные технологии. Сегодня россияне могут увидеть, как 5G обеспечивает трансляции с минимальными задержками и предоставляет новый уровень комфорта для зрителей», — отметил гендиректор МегаФона Геворк Вермишян.

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Сейчас российские телекомпании преимущественно передают видеосигнала с камер в эфирную аппаратную через специальные устройства, например, Emerlink, Dejero с установленными 4–6 модемами, с помощью которых формируется канал для передачи видеосигнала. Видеопоток поступает в виде стрима или отдельных файлов с помощью технологии 4G напрямую на сервер телеканала в эфирную аппаратную.

При таком способе задержка во время стрима составляет 3–5 секунд. Это заметно в общении ведущего из студии с корреспондентом на месте событий. Канал передачи в несколько десятков раз шире 4G позволит задействовать больше устройств, а задержки при передаче сигнала сократятся в 3–5 раз. Это продемонстрирует корреспондент НТВ в режиме реального времени, общаясь с московской студией канала.

Для наглядной демонстрации разницы скоростей передачи сигнала по 4G и 5G в студии НТВ будет установлен монитор, разделенный на две части, на который по двум каналам связи будет передаваться видеоконтент.

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