Компания ООО «Картонтара» поздравила семьи с Днём защиты детей

1 июня детям из многодетных и малообеспеченных семей подарили сладкие наборы от директора ООО «Картонтара»

День защиты детей впервые отметили 1 июня 1950 года. Целью праздника стало привлечение внимания к проблемам детей.

На протяжении многих лет исполнительный директор ООО «Картонтара» Сергей Погодин оказывает поддержку малообеспеченным семьям с детьми.

От имени директора компании детям из особо нуждающихся семей привезли сладкие наборы. Для них это стало неожиданностью.

«Главное — это радость в детских глазах. Именно она является доказательством того, что поддержка семей с детьми очень важна и обязательно будет продолжена», — подчеркнул он.