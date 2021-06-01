В Тбилисском районе после капремонта открыли детский сад

1 июня в станице Тбилисской прошло торжественное открытие детского сада № 1 «Колокольчик», который будут посещать более 70 детей

Детский сад открылся в 1953 году и стал первым государственным учреждением дошкольного образования в Тбилисском районе. За счет средств районного и краевого бюджетов, а также при поддержке депутата Госдумы Алексея Езубова в нем сделали капитальный ремонт стоимостью более 8 млн рублей.

За эти деньги в учреждении полностью отремонтировали системы отопления, электроснабжения, канализацию, полы, потолок, стены, провели внутренние отделочные работы, а также привели в порядок фасад и заменили ограждение.

1 июня в День защиты детей состоялось торжественное открытие детсада. В нем принял участие глава района Евгений Ильин.

«В день защиты детей старейший детский сад нашего района получил новую жизнь. Нашей мечтой было сделать здание детского сада комфортным, светлым, чтобы дети приходили сюда с улыбкой. И эта мечта сбылась», — отметил Ильин.

Алексей Езубов подчеркнул, что детский сад — это второй дом ребенка, в котором он проводит иногда даже больше времени, чем дома. Поэтому важно создать в дошкольных образовательных учреждениях такие условия, которые будут отвечать за физический и психологический комфорт всех участников воспитательного процесса.