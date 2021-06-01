Жители Геленджика, Новороссийска и Крымска останутся без воды из-за работ на новом участке водопровода

Утром 2 июня в Краснодарском крае полностью отключат водоснабжение в трех муниципалитетах

Напомним, в середине мая власти Кубани сообщили, что на Троицком групповом водоводе (ТГВ), заканчивают строительство нового участка. В конце мая собирались провести переключение, увеличив тем самым объем подачи воды абонентам.

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Накануне стало известно, что из-за врезки нового участка магистрального водовода с 8:00 2 июня и до 8:00 3 июня водоснабжение в сторону Геленджика будет полностью остановлено. В зону отключения попадет половина курорта. Водоснабжение восстановится только к 21:00 3 июня.

1 июня в пресс-службе администрации Краснодарского края рассказали, что из‑за работ также останутся без воды жители Новороссийска и Крымска. В муниципалитетах полностью приостановят водоснабжение с 8:00 2 июня до 8:00 3 июня.

Жителям рекомендовали организовать необходимый запас воды на это время. Кроме того, управляющие компании многоквартирных домов могут оставить заявку на подвоз воды.