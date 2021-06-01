Жители Геленджика, Новороссийска и Крымска останутся без воды из-за работ на новом участке водопровода
Утром 2 июня в Краснодарском крае полностью отключат водоснабжение в трех муниципалитетах
Напомним, в середине мая власти Кубани сообщили, что на Троицком групповом водоводе (ТГВ), заканчивают строительство нового участка. В конце мая собирались провести переключение, увеличив тем самым объем подачи воды абонентам.
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Накануне стало известно, что из-за врезки нового участка магистрального водовода с 8:00 2 июня и до 8:00 3 июня водоснабжение в сторону Геленджика будет полностью остановлено. В зону отключения попадет половина курорта. Водоснабжение восстановится только к 21:00 3 июня.
1 июня в пресс-службе администрации Краснодарского края рассказали, что из‑за работ также останутся без воды жители Новороссийска и Крымска. В муниципалитетах полностью приостановят водоснабжение с 8:00 2 июня до 8:00 3 июня.
Жителям рекомендовали организовать необходимый запас воды на это время. Кроме того, управляющие компании многоквартирных домов могут оставить заявку на подвоз воды.
В Новороссийске заказать подвоз воды можно по телефонам: 8 (8617) 30-98-60, 8 (8617) 30-98-61, 8 (8617) 63-70-76 и 8 (8617) 63-71-12. В Крымске — 8 (86131) 5-20-35. В Геленджике — 8 (86141) 2-10-33 и 8 (86141) 2-11-33.
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В администрации напомнили, что ТГВ ввели в эксплуатацию в 1971 году. Сети объекта практически полностью изношены, а из-за постоянных порывов жители Геленджика, Новороссийска и Крымска сутками оставались без воды. Строительство дополнительной магистральной водопроводной сети должно решить проблемы жителей муниципалитетов.