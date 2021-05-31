Рой пчёл обнаружили в детсаду Новороссийска

Об инциденте рассказал в своем инстаграме начальник муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров. По его словам, к спасателям обратились работники детсада по улице Козлова и сообщили, что на дереве рой пчел обустраивает себе улей.

Спасатели прибыли на вызов и при помощи специальной экипировки и приставной лестницы сняли пчел с дерева.

«Теперь надо обустраивать пасеку. Тем более что есть на сегодня еще один такой же вызов», — отметил Одеров.

Как писали Юга.ру, в 2018 году Вишняковский рынок в Краснодаре атаковали пчелы. Позже в мэрии прокомментировали инцидент. Оказалось, что пчелы сбежали от пчеловодов из-за неправильного содержания.