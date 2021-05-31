300 многоэтажек Юбилейного микрорайона Краснодара остались без горячей воды

Краснодарский край

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Жителям Юбилейного микрорайона Краснодара 31 мая на две недели отключили горячую воду

Плановые отключения горячей воды коснутся порядка 300 многоквартирных домов в ЮМР (улицы Думенко, 70-летия Октября, Платановый бульвар, Рождественская набережная, проспект Чекистов). Также горячей воды не будет в части домов Фестивального и Славянского районов.

За это время на самой крупной котельной РОК-1, от которой ресурс получают более 150 тыс. человек, заменят участок трубы диаметром 700 мм, насосы, теплообменники, котлы, автоматику, проведут ревизию оборудования и теплосетей, сообщили в пресс-службе АО «АТЭК».

В компании извинились за предоставленные неудобства и добавили, что в это время в Краснодаре «пока не ожидается по-настоящему жаркой летней погоды», а значит, дискомфорт для потребителей будет минимальным.

Полный список адресов, где отключат воду, можно посмотреть здесь.

Напомним, также массовые отключения воды начнутся с 14 июня. Портал Юга.ру публиковал графики отключения в других районах и пригородах Краснодара на июнь — июль.

Водоснабжение ЖКХ Краснодар

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