В Краснодаре открылись шесть ярмарок выходного дня

Власти Краснодара рассказали, где 29 мая будут работать шесть ярмарок

Напомним, 17 ярмарок открылись в Краснодаре в первую субботу мая, затем их количество сократилось до шести из-за высокой температуры. Товары быстро портятся на жаре и фермерам неудобно доставлять их на точки. 29 мая до 15:00 в Краснодаре снова будут работать ярмарки по шести адресам:

Читайте также: В 2020 году мэрия Краснодара увеличила количество ярмарок после замечаний губернатора Кубани Вениамина Кондратьева