В Краснодаре открылись шесть ярмарок выходного дня

Краснодарский край

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Власти Краснодара рассказали, где 29 мая будут работать шесть ярмарок

Напомним, 17 ярмарок открылись в Краснодаре в первую субботу мая, затем их количество сократилось до шести из-за высокой температуры. Товары быстро портятся на жаре и фермерам неудобно доставлять их на точки.

29 мая до 15:00 в Краснодаре снова будут работать ярмарки по шести адресам:

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  • ул. им. Думенко, 13;
  • ул. им. Захарова (вблизи дома № 23);
  • ул. им. Героя Яцкова И.В. (вблизи дома № 11);
  • ул. Одесская (вблизи дома № 48)
  • ул. Бургасская (вблизи дома № 31/1);
  • ул. Восточно- Кругликовская (вблизи дома № 26).

В МУП «Карасунский», который отвечает за часть ярмарок, журналисту Юга.ру рассказали, что там можно купить овощи и фрукты. Кроме того, в павильонах есть кондитерские изделия, орехи и хлеб. Полный список торговых точек и ассортимент есть на сайте мэрии.

Фермеры могут узнать о наличии свободных мест, условиях и перечне товаров, допустимых к реализации, по телефонам горячих линий в рабочие дни с 8:00 до 15:00:

Ранее Юга.ру писали, что депутаты ЗСК рассмотрели законопроект, который предлагает закрепить новые виды ярмарок — придорожная ярмарка, фермерский дворик и социальный ряд.

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