В Краснодаре открылись шесть ярмарок выходного дня
Власти Краснодара рассказали, где 29 мая будут работать шесть ярмарок
Напомним, 17 ярмарок открылись в Краснодаре в первую субботу мая, затем их количество сократилось до шести из-за высокой температуры. Товары быстро портятся на жаре и фермерам неудобно доставлять их на точки.
29 мая до 15:00 в Краснодаре снова будут работать ярмарки по шести адресам:
Читайте также:
- ул. им. Думенко, 13;
- ул. им. Захарова (вблизи дома № 23);
- ул. им. Героя Яцкова И.В. (вблизи дома № 11);
- ул. Одесская (вблизи дома № 48)
- ул. Бургасская (вблизи дома № 31/1);
- ул. Восточно- Кругликовская (вблизи дома № 26).
В МУП «Карасунский», который отвечает за часть ярмарок, журналисту Юга.ру рассказали, что там можно купить овощи и фрукты. Кроме того, в павильонах есть кондитерские изделия, орехи и хлеб. Полный список торговых точек и ассортимент есть на сайте мэрии.
Фермеры могут узнать о наличии свободных мест, условиях и перечне товаров, допустимых к реализации, по телефонам горячих линий в рабочие дни с 8:00 до 15:00:
- МУП «Карасунский»: 8 (918) 342-93-14, 8 (989) 839-12-21
- МУП «Агромир»: 8 (861) 265-08-30, доб. 31
Ранее Юга.ру писали, что депутаты ЗСК рассмотрели законопроект, который предлагает закрепить новые виды ярмарок — придорожная ярмарка, фермерский дворик и социальный ряд.