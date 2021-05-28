ДГТУ и Международный университет туризма откроют образовательный центр в Узбекистане и РФ

Партнерский Ростовская область, В мире

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Донской государственный технический университет и Международный университет туризма «Шелковый путь» договорились создать центр развития компетенций в туризме, культуре и спорте в Самарканде и Ростове-на-Дону

27 мая меморандум подписали ректор опорного вуза Ростовской области Бесарион Месхи и вице-премьер, министр туризма и спорта Республики Узбекистан, ректор Международного университета туризма Азиз Абдухакимов.

«Сегодня мы заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве с Донским государственным техническим университетом — ведущим и удивительно развитым вузом РФ. В рамках сотрудничества запускаем совместные программы двойного диплома с Международным университетом туризма «Шелковый путь», колледжами, разрабатываем концепцию повышения качества подготовки кадров в области туризма. Также в ростовском и самаркандском вузах мы намерены открыть Узбекско-Российский центр развития компетенций в сфере туризма, культуры и спорта», — заявил Абдухакимов.

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Приоритетами взаимодействия стороны определили реализацию национальных и региональных стратегических программ и проектов в туризме, культуре и спорте, способствующих достижению целей устойчивого развития ООН, а также исследование влияния цифровизации и глобализации национальных экономик на рынок труда.

«Центр, который будет создан на базе наших университетов, займется развитием туризма, будет проводить научно-образовательные и социально-культурные мероприятия. Уверен, что создание подобной структуры способствует укреплению российско-узбекских отношений», — рассказал Месхи.

Кроме того, Месхи и Абдухакимов заключили соглашение о намерениях открыть представительства ДГТУ и «Шелкового пути» в Самарканде и Ростове-на-Дону.

Вузы Курорты и туризм Образование Ростов-на-Дону

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