Редкая рысь попала в фотоловушку в Сочи

На Кавказе обитает только один подвид рыси — кавказский (Lynx lynx dinniki Satunin). Это редкое и скрытное животное. Специалистам Сочинского нацпарка с помощью установленной фотоловушки удалось получить несколько кадров с дикой кошкой.

Рысь — хищное животное средних размеров, с коротким туловищем и высокими ногами. Взрослые особи весят от 8 до 14 кг. У них рыжий или коричнево-рыжий мех с ярким рисунком из черных пятен и полосок и короткий хвост. Самой примечательной чертой рыси являются кисточки на ее ушах.