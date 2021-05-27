Редкая рысь попала в фотоловушку в Сочи
26 мая в Сочинском нацпарке поделились кадрами с кавказской рысью, которую засняла фотоловушка
На Кавказе обитает только один подвид рыси — кавказский (Lynx lynx dinniki Satunin). Это редкое и скрытное животное. Специалистам Сочинского нацпарка с помощью установленной фотоловушки удалось получить несколько кадров с дикой кошкой.
Рысь — хищное животное средних размеров, с коротким туловищем и высокими ногами. Взрослые особи весят от 8 до 14 кг. У них рыжий или коричнево-рыжий мех с ярким рисунком из черных пятен и полосок и короткий хвост. Самой примечательной чертой рыси являются кисточки на ее ушах.
На Кубани эти представители семейства кошачьих остались лишь в охраняемых природных заказниках и прилегающих к ним угодьях. Численность рысей в регионе не превышает 50 особей. Из них в Сочинском нацпарке обитают 11 зверей. Вид находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу Краснодарского края, напомнили в пресс-службе нацпарка.