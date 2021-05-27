Редкая рысь попала в фотоловушку в Сочи

Краснодарский край

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26 мая в Сочинском нацпарке поделились кадрами с кавказской рысью, которую засняла фотоловушка

На Кавказе обитает только один подвид рыси — кавказский (Lynx lynx dinniki Satunin). Это редкое и скрытное животное. Специалистам Сочинского нацпарка с помощью установленной фотоловушки удалось получить несколько кадров с дикой кошкой.

Рысь — хищное животное средних размеров, с коротким туловищем и высокими ногами. Взрослые особи весят от 8 до 14 кг. У них рыжий или коричнево-рыжий мех с ярким рисунком из черных пятен и полосок и короткий хвост. Самой примечательной чертой рыси являются кисточки на ее ушах.

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На Кубани эти представители семейства кошачьих остались лишь в охраняемых природных заказниках и прилегающих к ним угодьях. Численность рысей в регионе не превышает 50 особей. Из них в Сочинском нацпарке обитают 11 зверей. Вид находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу Краснодарского края, напомнили в пресс-службе нацпарка.

Как писали Юга.ру, зимой 2019 года появились фотографии с фотоловушек, установленных в заповедных лесах Сочи. В кадр попали волки, олени, зубры и медведи. В марте 2020 года ловушка засняла кавказскую выдру. Спустя год сотрудники Сочинского нацпарка засняли перебегающих реку благородных оленей.

Животные Заповедники Парки Сочи

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