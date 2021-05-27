В Краснодаре пообещали теплую погоду без дождя

Краснодарский край

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Метеорологи представили прогноз погоды на 27 мая в Краснодарском крае

По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром в Краснодаре солнечно и 19 °С. Днем будет ясно и воздух прогреется до 26 °С. Ветер слабый — 3,7 м/с.

Специалисты краснодарского гидрометцентра обещают переменную облачность 27 мая по всему краю. Преимущественно будет без осадков. Днем будет тепло — 22-27 °С. Будет дуть восточный ветер с порывами 4-9 м/с.

На Черноморском побережье осадков не ожидается. Ветер 6-11 м/с, в Туапсинском районе днем местами порывы 12-14 м/с. Днем столбики термометров покажут 21-26 °С.

Напомним, 26 мая в Краснодаре был высокий уровень солнечного УФ-излучения — 9. При УФ-индексе, равном или превышающем 3, следует использовать защитные средства от солнца.

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