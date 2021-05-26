В Краснодаре будет «опасное солнце» и до 26 °С

По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром 26 мая в Краснодаре ясно и 14-23 °С. Днем на небе будет небольшая облачность, столбики термометров покажут 24-26 °С. К вечеру температура опустится до 18 °С.

Также в краевом центре ожидается очень высокий уровень солнечного УФ-излучения — 9, магнитное поле «слабо возмущенное». Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.