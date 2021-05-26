В Краснодаре будет «опасное солнце» и до 26 °С
Кубанские синоптики пообещали 26 мая ясную и теплую погоду
По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром 26 мая в Краснодаре ясно и 14-23 °С. Днем на небе будет небольшая облачность, столбики термометров покажут 24-26 °С. К вечеру температура опустится до 18 °С.
Также в краевом центре ожидается очень высокий уровень солнечного УФ-излучения — 9, магнитное поле «слабо возмущенное». Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.
УФ-индекс оценивают по шкале от 1 до 12: чем выше индекс, тем больше вред для кожи и глаз. При УФ-индексе, равном или превышающем 3, следует использовать защитные средства от солнца.
Специалисты Краснодарского гидрометцентра уточнили, что переменная облачность прогнозируется на территории всего региона. Утром местами возможен туман, днем преимущественно без осадков. Воздух прогреется до 21-26 °С.
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На Черноморском побережье ожидается северный и северо-восточный ветер. Он будет дуть со скоростью 6-11 м/с, местами порывы достигнут 12-14 м/с. Столбики термометров днем покажут 18-23 °С.
Напомним, накануне в Краснодарском крае действовало экстренное предупреждение по непогоде.