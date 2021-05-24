На территории детсада Краснодара мужчина совершил сексуальное насилие над двумя девочкам

В Краснодаре вечером 23 мая мужчина завел двух школьниц на территорию детсада и развратил их. Его задержали и возбудили уголовное дело

Утром в телеграм-канале «Телетайп Краснодара» опубликовали видео, снятое накануне вечером в Комсомольском микрорайоне. В паблике рассказали, что около 21:00 мужчина заманил на территорию детского сада двух девочек и приставал к ним.

Позже в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю рассказали подробности случившегося. По версии следствия, вечером 23 мая 46-летний житель Краснодара встретил на улице Симферопольской двух 15-летних девочек. Он начал им угрожать и заставил пройти вместе с ним на территорию детсада, который находится рядом.

После чего мужчина совершил в отношении школьниц преступление сексуального характера. Около 21:00 на пульт охраны Росгвардии из детсада поступил сигнал «Тревога». Сотрудники прибыли на вызов, задержали мужчину и передали правоохранителям для дальнейшего разбирательства.

Девочки рассказали о случившемся родителям, и те также обратились в полицию.