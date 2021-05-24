В Краснодар вернулись дожди

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 24 мая

Утром в Краснодаре воздух прогрелся до 19 °С. Днем в краевой столице столбики термометров покажут 24 °С, будет дуть ветер с порывами до 7,4 м/с. Днем пройдет дождь, обещает сервис «Яндекс.Погода».

Краснодарский гидрометцентр общает сегодня в крае 22-27 °С и переменную облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. В юго-восточных районах местами сильный дождь.

На Черноморском побережье переменная облачность, мастами кратковременные дожди, гроза. Ветер до 6-11 м/с. Воздух прогреется до 19-24 °С.