В Сочи высадили канделябровое дерево
21 мая в парке «Южные культуры» в Адлерском районе Сочи сообщили о новой посадке
Араукария бразильская или узколистная — хвойное вечнозеленое растение. Растет в Бразилии, Перу и Парагвай. Там араукарию называют канделябровым деревом или просто сосной. Ветки растения покрыты жесткими и плотными иглами-шипами. Вид взрослого дерева напоминает зонтик — «купол» образуется из плотно примыкающих друг другу горизонтально растущих вверху ствола веток, а нижние ветви со временем опадают.
«В конце XIX века на родине араукарии площадь ее лесов достигала 200 тыс. кв. км. Сегодня осталось только 3% этих лесов. Араукария занесена в Международную Красную книгу как исчезающий вид. В связи с ценной древесиной лесные насаждения были практически полностью истреблены», — рассказал ведущий дендролог парка «Южные культуры» Алексей Плотников.
На юге РФ араукарию можно встретить только в дендрологических коллекциях парков и садов. Есть канделябровое дерево и в Сочи. В парке «Южные культуры» араукарии были высажены 25-30 лет назад.
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Новые саженцы завезли в парк еще в конце 2020 года. С тех пор специалисты ждали подходящей погоды для посадки в открытый грунт — южному экзоту нужна хорошо прогретая почва и теплое время года. Сотрудники парка отметили, что «новые посадки — своеобразный эксперимент. В отличие от старых растений, высаженных на возвышенности, три новых саженца будут приживаться в других почвенных условиях — более влажных. Возможно, этот фактор повлияет на рост и развитие растений».
Специалисты заявили, что дерево должно выдержать сочинские мягкие зимы без укрытия. Однако они отметили, что в наших широтах араукария растет медленно: старые деревья в парке не выше четырех метров.
Обновлять ботаническую коллекцию сотрудники «Южных культур» планируют осенью.