В Сочи высадили канделябровое дерево

21 мая в парке «Южные культуры» в Адлерском районе Сочи сообщили о новой посадке

Араукария бразильская или узколистная — хвойное вечнозеленое растение. Растет в Бразилии, Перу и Парагвай. Там араукарию называют канделябровым деревом или просто сосной. Ветки растения покрыты жесткими и плотными иглами-шипами. Вид взрослого дерева напоминает зонтик — «купол» образуется из плотно примыкающих друг другу горизонтально растущих вверху ствола веток, а нижние ветви со временем опадают.



«В конце XIX века на родине араукарии площадь ее лесов достигала 200 тыс. кв. км. Сегодня осталось только 3% этих лесов. Араукария занесена в Международную Красную книгу как исчезающий вид. В связи с ценной древесиной лесные насаждения были практически полностью истреблены», — рассказал ведущий дендролог парка «Южные культуры» Алексей Плотников.



На юге РФ араукарию можно встретить только в дендрологических коллекциях парков и садов. Есть канделябровое дерево и в Сочи. В парке «Южные культуры» араукарии были высажены 25-30 лет назад.