Разрушенную дорогу в пригороде Краснодара, где образовался водоём с дикими утками, пообещали отремонтировать

Администрация Краснодара 21 мая сообщила, что в хуторе Ленина отремонтируют улицу 1-ю Сторожевую и вернут на нее общественный транспорт

Участок длиной 405 метров починят за счет городского бюджета. Там собираются сделать двухполосную автомобильную дорогу, тротуары, барьеры, остановки, дорожные знаки, разметку, газоны и освещение. Кроме того, планируется переустройство инженерных коммуникаций.

Мэр Краснодара побывал утром в хуторе Ленина и поручил провести капительный ремонт улицы 1-й Сторожевой, которая сильно разрушилась из-за регулярных подтоплений. Работы должны начаться летом, а завершиться к концу ноября.

«Летом в хуторе Ленина стартует ремонт 1-й Сторожевой — одной из главных улиц в этой части пригорода. Долгие годы по ней ходил общественный транспорт. Сегодня дорога разрушена, даже появился водоём, в котором утром плавали дикие утки», — отметил в своем телеграм-канале Первышов.

Раньше по этой улице курсировал пригородный автобус № 189А, на котором жители хутора могут доехать до ТЭЦ. Однако в сентябре 2018 года транспорт пустили по параллельной улице Уманской.

Жители неоднократно просили городские власти привести в порядок улицу 1-ю Сторожевую и вернуть на нее автобус. В мэрии Краснодара пообещали, что после окончания ремонта проезжей части возобновят прежнюю схему движения общественного транспорта.