«Ростелеком» провел интернет и ТВ в туркомплекс на Верхних Голубых озерах

В Кабардино-Балкарии «Ростелеком» построил оптическую инфраструктуру и подключил цифровые сервисы туристическому комплексу на Верхних Голубых озерах

Для этого специалисты провайдера на высоте 1 тыс. метров над уровнем моря проложили 3,5 км оптоволоконных линий связи и провели цифровое ТВ в 31 коттеджный домик. Также они запустили точки доступа Wi-Fi с авторизацией. «Интенсивное развитие туристического кластера в Кабардино-Балкарии требует соответствующей инфраструктуры, в том числе современных услуг связи. Цифровые сервисы повышают статус объектов туризма, будь то гостиница, музей, кафе или зона отдыха. Связь создает условия для комфортного пребывания в конкретной локации и формирует у туристов положительный имидж региона в целом», — рассказал директор Кабардино-Балкарского филиала ПАО «Ростелеком» Залим Хутов.

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Гостиничный комплекс на Верхних Голубых озерах построен в рамках инвестиционного проекта по созданию в Черекском районе туристического кластера. В его инфраструктуру входят гостевые дома, домик рыбака, ресторан, спортивная и детская площадки и административные здания. Общая площадь комплекса — 1,5 га. «Подключение нашего гостиничного комплекса к цифровому ТВ — это модернизация и повышение комфорта номеров, чтобы наши гости могли получать сервис высочайшего уровня. Постояльцы теперь могут смотреть ТВ-передачи и фильмы в HD и 4К по своему вкусу, что может стать дополнительным бонусом при выборе нашего отеля», — пояснил гендиректор ООО «Верхние Голубые озера» Махмуд Боизиев.