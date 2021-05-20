«Ростелеком» провел интернет и ТВ в туркомплекс на Верхних Голубых озерах
В Кабардино-Балкарии «Ростелеком» построил оптическую инфраструктуру и подключил цифровые сервисы туристическому комплексу на Верхних Голубых озерах
Для этого специалисты провайдера на высоте 1 тыс. метров над уровнем моря проложили 3,5 км оптоволоконных линий связи и провели цифровое ТВ в 31 коттеджный домик. Также они запустили точки доступа Wi-Fi с авторизацией.
«Интенсивное развитие туристического кластера в Кабардино-Балкарии требует соответствующей инфраструктуры, в том числе современных услуг связи. Цифровые сервисы повышают статус объектов туризма, будь то гостиница, музей, кафе или зона отдыха. Связь создает условия для комфортного пребывания в конкретной локации и формирует у туристов положительный имидж региона в целом», — рассказал директор Кабардино-Балкарского филиала ПАО «Ростелеком» Залим Хутов.
«Зимой здесь лучше не болеть и не умирать»:
Гостиничный комплекс на Верхних Голубых озерах построен в рамках инвестиционного проекта по созданию в Черекском районе туристического кластера. В его инфраструктуру входят гостевые дома, домик рыбака, ресторан, спортивная и детская площадки и административные здания. Общая площадь комплекса — 1,5 га.
«Подключение нашего гостиничного комплекса к цифровому ТВ — это модернизация и повышение комфорта номеров, чтобы наши гости могли получать сервис высочайшего уровня. Постояльцы теперь могут смотреть ТВ-передачи и фильмы в HD и 4К по своему вкусу, что может стать дополнительным бонусом при выборе нашего отеля», — пояснил гендиректор ООО «Верхние Голубые озера» Махмуд Боизиев.
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Сервис «Телевидение для гостиниц» от «Ростелекома» содержит только лицензионный контент и обеспечивает высокое качество аудио- и видеотрансляций, большой выбор встроенных интерактивных сервисов и цифровых каналов для публичного и непубличного показа. Еще один плюс — отдельный нулевой канал, позволяющий гостиницам размещать на нем собственную рекламу, например, рассказывать посетителям об акциях, предложениях ресторана или дополнительных услугах.
Подробнее о сервисах, тарифах и условиях подключения можно узнать на сайте, в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» или по телефону 8 (800) 200-30-00.