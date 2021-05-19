В Адыгее депутаты украли 1,7 млн рублей при обустройстве Вечного огня

Адыгея

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В Следкоме Адыгеи 18 мая сообщили, что будут судить депутатов, которые украли почти 2 млн рублей

Бывший замглавы Гиагинского района и депутат Совета народных депутатов украли 1,7 млн рублей из бюджета Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи.

С июля по август 2019 года бывший замглавы помогал депутату заключать фиктивные договора с на выполнение работ по благоустройству Вечного огня и парка в станице Гиагинской. Они завысили объемы и стоимость работ и причинили учерб министерству в размере 1 млн 700 тыс. рублей.

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Их обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в собо крупном размере). Дело передано в суд, сообщили 18 мая в СУ СК РФ по республике Адыгея.

Напомним, в 2020 году задержали самогу главу Гиагинского района Александра Бутусова. Против него возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий.

Коррупция Мошенничество Следственный комитет Суд

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В Адыгее депутаты украли 1,7 млн рублей при обустройстве Вечного огня
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