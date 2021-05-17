Ещё восемь кварталов улицы Коммунаров в Краснодаре станут односторонними

Краснодарский край

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В Краснодаре с 18 мая несколько кварталов улицы Коммунаров станут односторонними

Напомним, в апреле 2020 года на улице Коммунаров от Будённого до Хакурате ввели одностороннее движение. Это сделали для того, чтобы водители не использовали улицу для сквозного проезда и не задерживали движение трамваев.

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О планах расширить участок одностороннего движения по этой улице рассказали в мэрии в апреле 2021 года. Изменить схему дорожного движения собирались с 15 мая.

17 мая пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что изменения вступят в силу в 00:00 часов 18 мая. Так, восемь кварталов улицы Коммунаров от Будённого до Ленина станут односторонними в разных направлениях.

  • От Длинной до Будённого — только в сторону Будённого
  • От Пашковской до Длинной — только в сторону Пашковской
  • От Горького до Пашковской — только в сторону Пашковской
  • От Чапаева до Карасунской — только в сторону Чапаева
  • От Карасунской до Гоголя — только в сторону Гоголя
  • От Гоголя до Гимназической — только в сторону Гоголя
  • От Гимназической до Ленина — только в сторону Ленина

«Сейчас на этом участке ул. Коммунаров — постоянные пробки из-за скопления автомобилей. Планируется, что новая схема позволит увеличить среднюю скорость движения вагонов на этом участке, улучшит качество транспортного обслуживания пассажиров», — объяснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов.

В пресс-службе мэрии добавили, что в дальнейшем на участках улиц Садовой и Кирова тоже планируют ввести одностороннее движение.

Ранее Юга.ру писали, что односторонней также станет улица Чапаева. Там развернулся ремонт между Рашпилевской и Красноармейской. 5 мая работы продлили на две недели.

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Ещё восемь кварталов улицы Коммунаров в Краснодаре станут односторонними
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